Малкин забросил четырехсотую шайбу в НХЛ

I AM SCORE! 400th career goal for Evgeni Malkin!#LetsGoPens pic.twitter.com/cO3A3hem18 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) December 18, 2019

Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голом в ворота "Калгари", который стал для него четырехсотым в карьере. Он также поднялся на четвертое место по количеству очков в НХЛ среди представителей России, опередив Алексея Ковалева.

"Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ переиграл "Калгари" - 4:1. В составе "пингвинов" третьей звездой матча признан российский форвард Евгений Малкин, который стал автором шайбы и голевой передачи.

Отметим, что в истории НХЛ лишь шестерым российским игрокам удалось преодолеть отметку в 400 голов, а в истории "Питтсбурга" - только четырем. Лидирует с более чем серьезным отрывом Александр Овечкин - 679 шайб. У Сергея Федорова - 483, у Александра Могильного - 473. До конца сезона Малкину по силам догнать идущего шестым Алексея Ковалева - 430 шайб.

Благодаря двум очкам в матче против "Калгари" Малкин вышел на четвертое место среди российских игроков по системе "гол+пас". На счету форварда "Питтсбурга" стало 1031 очко. Лидирует Овечкин - 1244 очка, у Сергея Федорова - 1179, у Александра Могильного - 1032. Последнего Малкин потеснит уже совсем скоро.