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18.12.2019 16:07
Рубрика: Власть

Медведев выступил в Госдуме и наградил депутатов

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Александр Корольков
В Госдуме закрылась осенняя сессия. На финальном заседании перед депутатами выступил глава правительства Дмитрий Медведев. Он отметил, что в этом году Госдума плодотворно поработала над законопроектами вместе с кабмином. В целом в ходе нынешнего думского созыва этот диалог стал куда более насыщенным и уважительным, подчеркнул премьер-министр.

Начиная выступление, Медведев в шутку заметил, что его, возможно, пригласили на предновогоднее заседание в качестве Деда Мороза. Да и "подарки" были - глава кабмина вручил народным избранникам награды. Так, медаль Столыпина разных степеней получили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава КПРФ Геннадий Зюганов, депутаты Григорий Балыхин, Михаил Емельянов, Надежда Максимова, Михаил Тарасенко и Валентина Терешкова. Ряд депутатов удостоились благодарностей и грамот от кабмина.

Поздравления с наступающим Новым годом депутаты тоже получили. Но Дмитрий Медведев пришел в Госдуму, конечно, не только за этим. Он поделился оценкой работы нижней палаты в этом году.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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- Хорошая традиция - подводить итоги перед Новым годом, - заметил премьер-министр. - В уходящем году мы вместе весьма неплохо поработали над совершенствованием законодательства.

Медведев уточнил, что были приняты и вступили в силу 449 федеральных законов. "Это приличный корпус. Из них более половины, как обычно, были внесены правительством", - добавил он.

Отношения Госдумы и кабмина его руководитель оценил как "хорошие и конструктивные". "Они позволяют нам вести на площадке Госдумы диалог со всеми фракциями, -считает Медведев. - Причем не только в ходе ежегодного отчета правительства, но и в ходе регулярных встреч".

И эта дискуссия с депутатами очень важна для правительства, заверил он. И в ходе работы нынешнего думского созыва она, по оценке премьера, вышла на новый уровень.

- Диалог Госдумы и правительства стал более насыщенным и уважительным, - поделился он мнением. Медведев привел в пример тот факт, что министры стали тщательнее готовиться к выступлениям в Госдуме. "Они понимают, что выступают не где-нибудь, а в парламенте", - отметил он. Депутаты, в свою очередь, осознают, что имеет полное право спрашивать с правительства. И делает это регулярно, продолжил делиться наблюдениями глава кабмина. Он считает, что это правильным подход. "Я всячески этот настрой у коллег поддерживаю", - добавил премьер-министр.

В целом это позволяет принимать более качественные законы, резюмировал он. В этом году качество особенно важно, ведь стартовали национальные проекты, и для их реализации нужна законодательная поддержка. Это сложная работа, констатировал Медведев. "Нужно было преодолеть определенную инерцию", - пояснил он.

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В следующем году работа над выполнением стратегических задач будет еще более успешной, рассчитывает председатель правительства. Ведь депутаты усовершенствовали работу над бюджетными тратами. Деньги до регионов теперь будут доводиться более оперативно, назвал главный итог принятых решений Медведев. Подзаконные нормативные акты правительством будут выпущены в срок, обещал он народным избранникам.

Время летит быстро - нынешний созыв Думы работает уже 3,5 года, заметил глава кабмина напоследок. Он посоветовал депутатам использовать оставшийся до конца работы период во благо страны.

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