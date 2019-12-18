Меркель пока не видит возможности для снятия санкций с России

На встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже удалось преодолеть "затишье", царившее на протяжении последних лет в урегулировании конфликта на востоке Украины, но результатов переговоров недостаточно для снятия санкций против России, заявила канцлер Ангела Меркель в ходе встречи с парламентариями в Бундестаге.

"Результаты не были такими, чтобы мы могли не продлевать санкции", - пояснила Меркель. По ее словам, саммит ЕС, в конечном итоге, единогласно принял решение о продлении ограничительных мер до июля 2020 года.

Евросоюз в очередной раз продлил на полгода ограничительные меры в отношении РФ. В этой связи Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Напомним, в Париже 9 декабря прошел саммит в "нормандском формате". В ходе переговоров удалось продвинуться по пути нормализации ситуации на юго-востоке Украины. Так, одним из итогов переговоров стало решение осуществить обмен пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" уже до нового года, подтверждена установка на прекращение огня до конца 2019 года, а также на разведение сил на трех дополнительных участках на линии разграничения.