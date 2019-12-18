Метод "альтернативной котельной" увеличил инвестиции в теплоснабжение

Увеличение инвестиций в теплоснабжение при незначительном повышении платы для населения - к таким результатам приводит внедрение новой модели рынка тепла, отметили участники "круглого стола" в Госдуме.

Поправки в закон о теплоснабжении 2017 года предусматривают постепенный переход от прямого регулирования тарифов на отопление на новый принцип ценообразования на основе утверждаемой предельной цены замещающего источника ("альтернативной котельной"). За основу берется стоимость строительства нового источника тепла, подключения к нему и дальнейшего его обслуживания - и с учетом этих затрат утверждается предельный уровень платы за тепло для всех его поставщиков в городе. Предполагалось, что это повысит инвестиционную привлекательность отрасли и создаст условия для модернизации теплосетей.

К концу нынешнего года на новую модель перешли город Рубцовск Алтайского края, рабочий поселок Линево Новосибирской области, в процессе перехода - Ульяновск и Барнаул. И если в начале года нововведения касались 160 тысяч жителей, то сейчас это уже 1,5 миллиона человек. По словам и.о. замдиректора Департамента развития электроэнергетики минэнерго Юлии Бондаренко, в "перешедших" городах явно уменьшается число случаев прекращения подачи тепла, снижается удельный расход условного топлива, увеличивается доля отпуска потребителям в централизованной системе теплоснабжения, потери тепла падают. В разы - до 19 миллиардов рублей - выросли инвестиции в развитие систем теплоснабжения.

"При этом не происходит шокового роста цен для потребителя, поскольку предусмотрены меры, которые позволяют в течение 5-10 лет тариф поднимать поэтапно. В основном он индексируется по уровню инфляции либо плюс 3-4%", - сказала Бондаренко. Как подчеркнула замначальника Управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС Елена Цышевская, рост цен на тепловую энергию в пилотных городах был незначительным - от 4,1% до 6%.

В ближайшее время заявки на внедрение новой модели могут подать еще 29 городов, среди них Самара, Тольятти, Владимир, Красноярск, Канск. В этом случае объем инвестиций достигнет 145,4 миллиарда рублей. Однако, по мнению минэнерго, скорость перехода на новую модель недостаточна, учитывая тенденцию к ухудшению надежности теплосетей. В 2017 году в России зафиксировано 99 случаев технологических нарушений и аварий, в том числе 74 - с прекращением теплоснабжения. А за 11 месяцев нынешнего года произошли уже 163 таких ситуаций, в 131 были перерывы в теплоснабжении, аварии затронули 1,1 миллиона жителей. Особенно сильно растет число нарушений в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах.

Остро стоит вопрос повышения эффективности систем. "Анализ схем теплоснабжения показывает, что при сопоставимости условий теплоснабжения со сравнимыми европейскими городами у нас удельное потребление на квадратный метр по ряду территорий соотносится как один к трем, - сказала директор Департамента развития ЖКХ минстроя Светлана Никонова. - Вот какой у нас запас и резервирования мощностей, и запас по оптимизации технологических решений". По ее словам, сейчас идет проработка аналогичных инвестиционных механизмов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Участники круглого стола высказали идею сделать переход на "альтернативную котельную" обязательным. Однако председатель Комитета ГД по энергетике Павел Завальный пообещал сохранить добровольность перехода - по крайней мере, в течение года.