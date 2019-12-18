Новости

Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии 18:14
Из Онежского озера на окраине Петрозаводска достали тело женщины 18:05
В полпредстве СЗФО дали оценку череде анонимных минирований судов и ТЦ 17:42
МИД РФ объяснил причины задержания японских рыбаков 17:40
Названа новая версия гибели актера Дмитрия Марьянова 17:37
Вышел первый трейлер "Пальмы" - "русского "Хатико" 17:36
Белгородских газовиков отправили под арест за взрыв дома 17:35
В Томске создали онлайн-карту торгующих нелегальным алкоголем магазинов 17:29
Превосходящие силы: модернизацию российской армии оценили в Дании 17:21
Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено 17:19
Миронов предложил потратить остатки бюджета на 13-е зарплаты и пенсии 17:17
В ЛНР узаконили границы в пределах Луганской области 17:17
В четверг в столице возможен ураган 17:12
Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы 17:10
Меркель выступила против санкций в отношении "Северного потока-2" 17:09
Количество фальсифицированного цемента в РФ сократилось на 60 процентов 17:08
Приедет ли в Россию кроссовер Kia XCeed 17:01
Жириновский призвал спрятать алкоголь в магазинах 16:52
РФ призвала ОБСЕ "помочь" Зеленскому с допуском журналистов на Украину 16:47
Жители Поморья останутся без ледовых переправ до Нового года 16:47
Клинцевич: Россия готова отразить возможную агрессию со стороны НАТО 16:41
В Крыму новая республиканская больница откроется в июле 2020 года 16:38
В Крыму дайверы устроят хоровод у подводной елки 16:37
Борис Джонсон запретил британским министрам посещать Давосский форум 16:28
Меркель пока не видит возможности для снятия санкций с России 16:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
18.12.2019 17:40
Рубрика: Власть

МИД РФ объяснил причины задержания японских рыбаков

Текст: Александр Саможнев

Японские рыболовецкие суда были задержаны из-за превышения допустимых объемов улова осьминога. В этой связи Москва призывает Токио к эффективному выполнению межправительственного соглашения о промысле морских живых ресурсов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Военные моряки ТОФ спасли рыбаков в Японском море

По словам дипломата, на пяти из судов были выявлены несоответствия фактического объема улова данным в промысловых журналах. Эти суда были доставлены в порт Южно-Курильск для дальнейшего разбирательства. При этом соглашение действует уже 20 лет, однако ежегодно омрачается подобными нарушениями.

Захарова также сообщила, что задержанным японским экипажам российские пограничники предоставили трехдневный сухой паек. Кроме того, прорабатывается возможность доставки топлива, одежды и медикаментов.

Ранее телеканал NHK со ссылкой на источник в МИД Японии информировал, что российские пограничники задержали во вторник пять японских рыболовецких судов, прибывших из префектуры Хоккайдо.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Отношения России и Японии

Главное сегодня

В России появятся новые механизмы расселения аварийного жилья
В Госдуме рассказали о предстоящей встрече Путина с парламентариями
Bloomberg: США признают бесполезность мер против "Северного потока-2"
Ракета "Союз" с телескопом CHEOPS стартовала с космодрома Куру
Принят закон о закупке незарегистрированных в России лекарств