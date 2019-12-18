МИД РФ объяснил причины задержания японских рыбаков

Японские рыболовецкие суда были задержаны из-за превышения допустимых объемов улова осьминога. В этой связи Москва призывает Токио к эффективному выполнению межправительственного соглашения о промысле морских живых ресурсов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, на пяти из судов были выявлены несоответствия фактического объема улова данным в промысловых журналах. Эти суда были доставлены в порт Южно-Курильск для дальнейшего разбирательства. При этом соглашение действует уже 20 лет, однако ежегодно омрачается подобными нарушениями.

Захарова также сообщила, что задержанным японским экипажам российские пограничники предоставили трехдневный сухой паек. Кроме того, прорабатывается возможность доставки топлива, одежды и медикаментов.

Ранее телеканал NHK со ссылкой на источник в МИД Японии информировал, что российские пограничники задержали во вторник пять японских рыболовецких судов, прибывших из префектуры Хоккайдо.