Минеральной воде готовят маркировку

Добровольный эксперимент по введению маркировки для минеральной воды обсудят сегодня власти и бизнес на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Об этом "РГ" сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Введению требований по маркировке воды в любом случае должен предшествовать соответствующий добровольный эксперимент, проведение этого эксперимента будет обсуждаться на очередном заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции" - сообщил он. Заседание пройдет сегодня, 18 декабря.

Вопрос о введении маркировки питьевой и минеральной воды уже рассматривался на площадке Госкомиссии по инициативе Минкавказа и Роспотребнадзора и в связи с обращениями бизнеса. Кроме того, этот вопрос прорабатывается сейчас "Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, на площадке которого как раз была создана рабочая группа по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой и минеральной воды. В октябре 2019 года было предложено внести изменения в Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке и обеспечить введение маркировки этой продукции. Решение о том - маркировать ли питьевую и минеральную воду или нет, будет принято после того, как будет должным образом изучен объем фальсификата на рынке", - отметил Евтухов.

В Совете Федерации выступают за создание комплексной системы прослеживаемости и контроля качества питьевой воды, которая продается сегодня в российских магазинах. "Роспотребнадзор сейчас контролирует только реализацию товаров в магазинах, в том числе и питьевой воды, а мы хотим начать со скважины, если речь идет о минеральных лечебных или столовых водах, - в каком она состоянии, в каком состоянии территория вокруг нее, есть ли лицензия на добычу воды, как вода транспортируется и разливается, как приходит в магазин", - рассказал "Российской газете" первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Он подготовил доклад по совершенствованию качества реализуемой питьевой воды, который намерен представить на сегодняшнем заседании Госкомиссии.

По словам сенатора, существует рабочая группа, куда входят члены Совета Федерации и представители семи министерств и восьми ведомств. Намечен план мероприятий,которые входят в специальное постановление Совета Федерации. "Мы предложили правительству около 18 пунктов, касающихся качества воды. Это и изменение технических регламентов, и проведение комплексных и выборочных проверок, и создание реестра производителей, и формирование базы эталонных образцов. Составление баланса производства и потребления воды - сколько производится, сколько выходит на рынок. Также предлагаются изменения в Уголовный кодекс в части ужесточения мер в отношении производителей и продавцов фальсифицированной продукции. Чтобы даже не было соблазнов ее производить и привозить в магазины. Один из пунктов - введение системы обязательной сертификации (введение маркировки)", - уточнил Сергей Митин.

Он также добавил, что для производства минеральной и столовой лечебной воды нужно разработать специальный административный регламент. "Для того, чтобы присвоить наименование такой воде, должно быть специальное бальнеологическое заключение . Сейчас нет документа, регламентирующего этот процесс. Сейчас заключения выдают институты, которые входят в систему Минздрава. По спонтанному принципу, но должен быть четкий регламент. Минеральную воду берут из подземных источников, которые защищены от антропогенного воздействия окружающей среды. А питьевая вода может быть взята из реки, родника, из ключа, озера, водопровода. Это не значит, что вода плохая, но потребитель точно должен знать, откуда вода и уже на основании этого делать выводы. Если лечебная, то какие болезни лечит. А если водопроводная очистка, то тоже надо указывать", - рассуждает сенатор.

Он отмечает, что Россия сегодня обладает огромным запасом минеральных вод. А используется всего 12 процентов. "Вместо этого пьем воду из под крана и еще и по импорту завозим. Это не дело", - добавляет Митин. Ежегодно же на рынке обращается порядка 8 миллиардов литров воды больше 600 торговых наименований.