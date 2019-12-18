Миронов предложил потратить остатки бюджета на 13-е зарплаты и пенсии

Деньги, оставшиеся в бюджете этого года, следует потратить на 13-ые зарплаты, пенсии или стипендии. Об этом заявил лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, выступая в Госдуме.

Таким образом, он предложил разделить средства, которые не были израсходованы по итогам нынешнего года. Это 1 трлн рублей, сослался Миронов на данные Счетной палаты.

Если власти не сумели вовремя распорядиться средствами, то следует не откладывать их на следующий год, а поступить по справедливости, отметил депутат. Это покажет людям заботу государства, добавил глава фракции.

- К тому же ничто так не стимулирует экономику, как рост платежеспособного спроса, - считает лидер "справороссов".

Он также предложил предусмотреть, чтобы эти деньги тратились на приобретение только отечественных товаров. Правда, как следить за тратами россиян, не уточнил.