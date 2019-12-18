Не имеющее отношения к делу, но бравурное название "Выпьем за любовь" придумали наши прокатчики: в оригинале картина называется "Имя". Потому что с него и началась вся кутерьма.

Этот немецкий фильм - экранизация театральной комедии французов Мэттью Делапорте и Александра де ла Пательера "Имя". Ее уже раз пять адаптировали для кино и телевидения в разных странах; наиболее известна все-таки французская версия в постановке самих авторов, фактически перенесших на экран свой спектакль. Успех у нее был совершенно обвальным, ее даже выдвигали на премию Французской киноакадемии "Сезар", причем одна из актрис ее получила.

Теперь авторы немецкого фильма во главе с режиссером Зёнке Вортманном поменяли имена героев и немного актуализировали диалоги, включив в них злободневные реплики о "понаехавших" беженцах, поднявшем голову антисемитизме и узаконенных геях. Но весь взрывообразный ход событий остался таким же накаленным, переполненным неожиданными поворотами и неприятными для персонажей открытиями. Это очень азартная пьеса: начавшись в атмосфере академического спокойствия, она набирает скорость и обрушивается подобно смертоносной лавине, от которой герои не успевают уворачиваться.

В очень респектабельном и очень интеллигентном доме собрался узкий круг родственников и ближайших друзей, чтобы провести приятный вечер за ужином. Хозяйка жарит курицу и готовит десерт, который в нужную минуту славно поддержит традиции допотопного немого кино. Курица жарится подозрительно долго - чтобы в критические моменты дать хозяйке дома спасительные передышки. Ее зовут Элизабет (Каролина Питерс), она школьная учительница, ее муж Стефан (Кристоф Мария Хербст) - университетский профессор по литературе, специалист по Генриху Бёллю, гиперинтеллектуал. Среди гостей младший брат хозяйки Томас (Флориан Дэвид Фитц) - преуспевающий яппи-бизнесмен, молодой и беспардонный. И ее друг детства, кларнетист из симфонического оркестра Рене (Юстус фон Донаньи), хорошо выбритый и надушенный - он ей вместо сестрички, с ним хорошо делиться самым интимным. Еще где-то за кадром есть политически активная мама хозяйки дома (Ирис Бербен), после смерти мужа нашедшая утешение в горном бунгало, - она включится в действие позже. Анна (Янина Узе), молодая беременная жена яппи Томаса к ужину слегка опаздывает и придет уже в разгар назревающих событий.

Кадр из фильма "Выпьем за любовь". Фото: kinopoisk.ru

А споры тут пойдут нешуточные: после того, как яппи сообщит, что будущего младенца назвали навеки заклейменным позорным именем - Адольфом, развернутся бурные дискуссии лингвистического, этического и политического свойства. С одной стороны, называть младенца именем Гитлера - значит бросить вызов обществу и обречь ребенка на травлю политически бдительных современников. Но, если вдуматься, тогда и Йозефов с Иосифами надо срочно переименовать: это имя запятнали Геббельс со Сталиным. Да и Бен становится именем подозрительным, потому что уже был такой фашист-итальяшка Бенито. Тут появится беременная Анна - прямо с мороза, не в курсе беседы, и хорошо поддаст ей жару. Слово за слово - и из шкафов дружной чередой посыплются скелеты, у каждого персонажа скелет свой, личный, тщательно скрываемый. И очень скоро события-открытия в семье примут совсем уже скандальный характер, причем ни один из антраша, которые ежеминутно совершает действие, невозможно предугадать - настолько они неожиданны.

Типичный для комедии сюрпризов прием здесь доведен до полной виртуозности: следишь уже не только за веселой цепочкой сенсационных открытий, но и за тем, как это все придумано, написано и сыграно - к понятному зрительскому любопытству добавляется чисто эстетическое наслаждение от красивой авторской работы. По-театральному разговорный фильм без выстрелов и погонь окажется увлекательней иного детектива - жанра, к которому он всего ближе: раскручивающаяся на наших глазах интрига, в сущности, оказывается спонтанным расследованием, которое ведет словно сам рок - невидимый, но беспощадный. Это классическая, с уклоном в ядовитую сатиру, комедия характеров и нравов в стиле "Резни" Романа Поланского; она могла бы быть первоклассной телепьесой, но вышла на киноэкраны и благополучно их завоевала, даже получив номинацию как лучший фильм на фестивале в Кельне. Хотя из всего арсенала динамичного экшн-кино там есть только садящийся авиалайнер, да и тот эпизодический.