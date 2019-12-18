Новости

На Камчатке депутата заподозрили в превышении полномочий 10:05
В Омске избили известного блогера 10:04
Российский лазерный комплекс "Пересвет" заступил на боевое дежурство 10:01
Новый Volkswagen Passat провалил "лосиный тест" 10:00
В Забайкалье предложили ввести должность омбудсмена для пенсионеров 09:41
Иран выступил за укрепление сотрудничества с РФ в сфере безопасности 09:39
Малкин забросил четырехсотую шайбу в НХЛ 09:37
"Нафтогаз" назвал сроки возобновления переговоров по газу в случае их провала 09:35
В Севастополе ответили Зеленскому на желание лишить город особого статуса 09:33
На границе задержаны трое участников перестрелки под Ростовом 09:32
Красноярские полицейские расследовали кражу и случайно спасли ребенка 09:31
Мужчина погиб под поездом на станции метро "Коломенская" в Москве 09:19
В Башкирии заплатят 50 тысяч за сообщение о подпольной продаже алкоголя 09:16
Ученые рассказали, какой новогодний подарок сделает ребенка счастливым 09:04
BMW продолжит выпускать гигантские решетки радиатора 09:03
Новые "реактивные" танки Т-80БВМ опробовали на Северном флоте 09:00
Ковальчук может перейти в "Питтсбург" Малкина 08:41
Предновогодний маникюр помог женщине обнаружить рак 08:40
В Охотском море вертолет эвакуировал женщину, пострадавшую на судне 08:35
В Уфе арестовали обвиняемого во взятке в 3 миллиона чиновника 08:30
Видео: два складских погрузчика уронили третьего 08:05
Спортивные журналисты назвали десять лучших спортсменов уходящего года 08:00
Эксперты США: Свидетельств подготовки КНДР ракетных запусков пока нет 07:50
Девять человек пострадали в результате землетрясения в Китае 07:41
Форвард "Каролины" Свечников снова забил гол из-за ворот соперника 07:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
18.12.2019 10:00
Рубрика: Культура

Пятеро и курица

На экранах - комедия сюрпризов "Выпьем за любовь"
Текст: Валерий Кичин
Не имеющее отношения к делу, но бравурное название "Выпьем за любовь" придумали наши прокатчики: в оригинале картина называется "Имя". Потому что с него и началась вся кутерьма.
Кадр из фильма "Выпьем за любовь" Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Выпьем за любовь" Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Выпьем за любовь" Фото: kinopoisk.ru

Этот немецкий фильм - экранизация театральной комедии французов Мэттью Делапорте и Александра де ла Пательера "Имя". Ее уже раз пять адаптировали для кино и телевидения в разных странах; наиболее известна все-таки французская версия в постановке самих авторов, фактически перенесших на экран свой спектакль. Успех у нее был совершенно обвальным, ее даже выдвигали на премию Французской киноакадемии "Сезар", причем одна из актрис ее получила.

Фото: Пресс-служба фестиваля "Зеркало"
Фильм "Дылда" вошел в шорт-лист кандидатов на "Оскар"

Теперь авторы немецкого фильма во главе с режиссером Зёнке Вортманном поменяли имена героев и немного актуализировали диалоги, включив в них злободневные реплики о "понаехавших" беженцах, поднявшем голову антисемитизме и узаконенных геях. Но весь взрывообразный ход событий остался таким же накаленным, переполненным неожиданными поворотами и неприятными для персонажей открытиями. Это очень азартная пьеса: начавшись в атмосфере академического спокойствия, она набирает скорость и обрушивается подобно смертоносной лавине, от которой герои не успевают уворачиваться.

В очень респектабельном и очень интеллигентном доме собрался узкий круг родственников и ближайших друзей, чтобы провести приятный вечер за ужином. Хозяйка жарит курицу и готовит десерт, который в нужную минуту славно поддержит традиции допотопного немого кино. Курица жарится подозрительно долго - чтобы в критические моменты дать хозяйке дома спасительные передышки. Ее зовут Элизабет (Каролина Питерс), она школьная учительница, ее муж Стефан (Кристоф Мария Хербст) - университетский профессор по литературе, специалист по Генриху Бёллю, гиперинтеллектуал. Среди гостей младший брат хозяйки Томас (Флориан Дэвид Фитц) - преуспевающий яппи-бизнесмен, молодой и беспардонный. И ее друг детства, кларнетист из симфонического оркестра Рене (Юстус фон Донаньи), хорошо выбритый и надушенный - он ей вместо сестрички, с ним хорошо делиться самым интимным. Еще где-то за кадром есть политически активная мама хозяйки дома (Ирис Бербен), после смерти мужа нашедшая утешение в горном бунгало, - она включится в действие позже. Анна (Янина Узе), молодая беременная жена яппи Томаса к ужину слегка опаздывает и придет уже в разгар назревающих событий.

Кадр из фильма "Выпьем за любовь". Фото: kinopoisk.ru

А споры тут пойдут нешуточные: после того, как яппи сообщит, что будущего младенца назвали навеки заклейменным позорным именем - Адольфом, развернутся бурные дискуссии лингвистического, этического и политического свойства. С одной стороны, называть младенца именем Гитлера - значит бросить вызов обществу и обречь ребенка на травлю политически бдительных современников. Но, если вдуматься, тогда и Йозефов с Иосифами надо срочно переименовать: это имя запятнали Геббельс со Сталиным. Да и Бен становится именем подозрительным, потому что уже был такой фашист-итальяшка Бенито. Тут появится беременная Анна - прямо с мороза, не в курсе беседы, и хорошо поддаст ей жару. Слово за слово - и из шкафов дружной чередой посыплются скелеты, у каждого персонажа скелет свой, личный, тщательно скрываемый. И очень скоро события-открытия в семье примут совсем уже скандальный характер, причем ни один из антраша, которые ежеминутно совершает действие, невозможно предугадать - настолько они неожиданны.

Фото: kinopoisk.ru
"Однажды в... Голливуде" назван лучшим фильмом года по версии THR

Типичный для комедии сюрпризов прием здесь доведен до полной виртуозности: следишь уже не только за веселой цепочкой сенсационных открытий, но и за тем, как это все придумано, написано и сыграно - к понятному зрительскому любопытству добавляется чисто эстетическое наслаждение от красивой авторской работы. По-театральному разговорный фильм без выстрелов и погонь окажется увлекательней иного детектива - жанра, к которому он всего ближе: раскручивающаяся на наших глазах интрига, в сущности, оказывается спонтанным расследованием, которое ведет словно сам рок - невидимый, но беспощадный. Это классическая, с уклоном в ядовитую сатиру, комедия характеров и нравов в стиле "Резни" Романа Поланского; она могла бы быть первоклассной телепьесой, но вышла на киноэкраны и благополучно их завоевала, даже получив номинацию как лучший фильм на фестивале в Кельне. Хотя из всего арсенала динамичного экшн-кино там есть только садящийся авиалайнер, да и тот эпизодический.

Кадр из фильма "Выпьем за любовь". Фото: kinopoisk.ru
Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным

Главное сегодня

Bloomberg: США признают бесполезность мер против "Северного потока-2"
Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту
УФСИН сообщило, где находится экс-глава Сахалинской области Хорошавин
Путин и Макрон обсудили по телефону Украину, Сирию и Ливию
МЧС предупредило о запрете использования пиротехники рядом с жильем