Начальник Генштаба РФ провел переговоры с коллегами из США и Швейцарии

В швейцарском городе Берн прошла встреча начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки генералом Марком Милли. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Военачальники обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в Сирии и других регионах, а также мерам предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон, - рассказали в военном ведомстве. - Встреча носила конструктивный характер".

Как сообщает ТАСС, ранее в пресс-службе Комитета начальников штабов ВС США сообщили, что военачальники также признали "важность поддержания регулярных контактов для избежания просчетов".

Кроме того, начальник Генштаба ВС РФ встретился в Берне с командующим Вооруженными силами Швейцарии корпусным генералом Томасом Зюссли. "Генерал армии Валерий Герасимов поблагодарил швейцарского военачальника за усилия по организации российско-американской встречи и проявленное гостеприимство. Состоялся обмен мнениями по ситуации в Европе, вопросам контроля над вооружениями, состоянию и перспективам взаимодействия военных России и Швейцарии", - уточнили в Минобороны России.