"Нафтогаз" назвал сроки возобновления переговоров по газу в случае их провала

Если переговоры между Москвой и Киевом по газовому вопросу не завершатся до конца текущего года, когда истекает срок действующего контракта, они могут возобновиться ближе к концу весны 2020 года. Такой прогноз озвучил глава правления украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев.

По его оценке, которую цитирует информационный ресурс "Зеркало недели", начала очередного раунда дискуссий следует ждать в апреле-мае следующего года.

Рассуждая о последствиях возможного срыва переговоров, он отметил, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины стало бы для последней серьезным экономическим вызовом.

Напомним, последний раунд российско-украинских переговоров состоялся на прошлой неделе в Вене. О каких-либо договоренностях по его итогам объявлено не было.