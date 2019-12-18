Названа польза рукколы

Богатая полезными веществами и витаминами руккола оказывает благоприятное влияние на здоровье человека. Специалисты выделили несколько положительных свойств этого продукта.

Как пишет Health.News, содержащиеся в рукколе кальций и витамин К укрепляют кости и помогают предотвратить остеопороз и артрит. Кроме того витамины К, А и бета-каротин поддерживают здоровье глаз.

Руккола является источником антиоксидантов, а значит может использоваться для профилактики онкозаболеваний. А, например, альфа-липоевая кислота, содержащаяся в этом растении, положительно влияет на уровень сахара в крови, поэтому ее рекомендуется употреблять больным диабетом. При этом пищевые волокна рукколы улучшают пищеварение.

Также регулярное употребление рукколы повышает иммунитет. А в сочетании с физическими упражнениями низкокалорийная, но насыщенная клетчаткой и питательными веществами руккола помогает похудеть.