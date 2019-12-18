Николай Патрушев позвал Иран и Афганистан в банк данных ФСБ

Террористы, из запрещенной в РФ организации ИГИЛ, продолжают укрепляться в Афганистане и готовят плацдарм для вторжения в Центральную Азию. Об этом в среду заявил в Тегеране секретарь СБ РФ Николай Патрушев на международной встрече секретарей Совбезов и советников по национальной безопасности по афганскому урегулированию.

По его словам, за год с момента последней встречи, ситуация в области безопасности в Афганистане по-прежнему остается нестабильной и имеет тенденцию к ухудшению, особенно с учетом усиления группировки ИГИЛ. Патрушев подчеркнул, что несмотря на недавнюю операцию правительственных сил, в результате которой было уничтожено и пленено более 600 боевиков, в Афганистане остается, по разным данным, от 2,5-4 тысячи игиловцев.

Как сообщил секретарь Совбеза России, на севере Афганистана уже сосредоточено свыше двух тысяч боевиков ИГ, для противодействия талибам и подготовки плацдарма для вторжения в регион Центральной Азии через Таджикистан и Туркменистан. При этом оплот ИГ находится на востоке Афганистана, где сосредоточено более 1,5 тысячи джихадистов, и куда прибывают новые боевики, в том числе из Сирии и Ирака через Пакистан.

Как сообщил иностранным коллегам Патрушев, приоритетными целями игиловцев, могут стать объекты критической инфраструктуры, силовых ведомств и дипломатических представительств, а также иностранные граждане. В связи с этим он призвал призвал усилить информационный обмен между государствами и активизировать совместное наполнение и развитие банка данных ФСБ России по противодействию терроризму. Еще одним важным направлением сотрудничества Патрушев назвал борьбу с финансированием террористов, которые получают значительную часть доходов от афганского наркобизнеса. В этой связи он подчеркнул важность проведения операций по борьбе с наркотрафиком и призвал оказывать всестороннюю помощь афганским силовикам в области подготовки кадров. Также секретарь Совбеза РФ в качестве примера успешного сотрудничества привел данные о проводимых под эгидой ОДКБ специальных операциях. Только в этом году по подозрению в причастности к международным террористическим организациям было проверено более 250 тысяч человек, задержано около 100 террористов, еще 61 человек объявлен в международный розыск. Кроме того, силовикам ОДКБ удалось ликвидировать 39 каналов нелегальной миграции. В тегеранской встрече, которая прошла в среду, помимо Ирана и России, участвовали делегации Афганистана, Китая, Индии, Таджикистана и Узбекистана.

Перед началом международной встречи прошла беседа Николая Патрушева с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани. Как сообщил обозревателю "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин, Патрушев и Шамхани обсудили различные темы российско-иранского взаимодействия в сфере безопасности, а также ряд вопросов международной повестки дня. Отдельное, по его словам, внимание стороны уделили важности сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий вокруг иранской ядерной программы.