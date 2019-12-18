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18.12.2019 14:10
Рубрика: Общество

ОНФ: Почти половина школьников перегружена учебой

Текст: Ксения Колесникова
Около 46 процентов российских школьников перегружены из-за большого количества уроков и домашних заданий. Об этом рассказали родители в ходе всероссийского опроса ОНФ, сообщает ТАСС.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Из более чем трех тысяч учащихся почти половина перегружены школьной программой, - сообщает ОНФ. По пять дней в неделю учатся 68 процентов школьников, а по субботам учится уже каждый третий ребенок. При этом большая часть подростков (от 13 до 18 лет) ежедневно посещают шесть (43 процента) или семь (43 процента) уроков. Но может быть и восемь и даже девять уроков в день: речь идет примерно о 5 процентах школьников. Оттуда взялось девять уроков? Часто занятия официально не стоят в расписании, но обязательны для посещения.

- Это является грубым нарушением норм СанПиНа. Даже в одиннадцатом классе у детей не может быть более семи уроков, - замечают эксперты ОНФ.

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
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Сколько уходит в среднем на домашнее задание? Ответ: 2 часа 24 минуты в день. В начальной школе - 2 часа 8 минут, в старших классах - 2 часа 37 минут. Это то, о чем говорят родители. Опять же грубое нарушение санитарных норм. Для 2-3 классов домашнее задание не должно занимать больше 1,5 часа в день. Для - 4-5 классов - 2 часа.

И примерно 1 час 24 минуты в среднем ребенок работает над разными проектами в рамках школьной программы.

Родители предлагают изменить объем домашнего задания. Так ответили 61 процент респондентов, считающих, что их дети перегружены. Еще половина мам и пап хотят, чтобы была усовершенствована методика преподавания в школе. 35 процентов считают, что нужно в целом менять содержание образования. В том числе - отказаться от изучения отдельных разделов программы.

Также родители призвали сократить количество тем для самостоятельного изучения и объем заданий, "требующих участия взрослых". Количество проверочных и контрольных работ тоже вызвало недовольство. В исследовании приняли участие 2,5 тысячи родителей из 83 регионов.

- Больше всего, по мнению родителей, на возможность поступления в вуз или колледж влияет работа ребенка на уроках в школе, а также дополнительные платные занятия по предметам, репетиторы и подготовительные курсы, - сообщают эксперты. Но все это еще больше увеличивает "рабочий день" ребенка. Занятия с репетитором в среднем длятся 1 час 18 минут в день, подготовительные курсы - 1,5 часа.

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