Онлайн-трансляции на портале "Культура.РФ" посмотрели 13 миллионов человек

В 2019 году прямые интернет-показы спектаклей, концертов, лекций, экскурсий и других мероприятий на портале "Культура.РФ" посмотрели свыше 13 миллионов человек. Такую статистику приводит директор департамента информационного и цифрового развития Минкультуры Вадим Ваньков.

По его словам, в этом году портал опубликовал 125 новых трансляций, а каждую из них посмотрели примерно 100 тысяч раз.

- Мы не подменяем искусство чем-то виртуальным, а расширяем возможности для аудитории, используя современные технологии, - цитирует Ванькова ТАСС.

Портал "Культура.РФ" существует с 2012 года и рассказывает о значимых событиях и людях в истории культуры, литературы, театра, искусства. А с декабря этого года ресурс запустил новую опцию: еженедельные аудиоподкасты в виде коротких историй - от 7 до 20 минут. Выпуски доступны не только на портале "Культура.РФ", но и на популярных интернет-платформах.