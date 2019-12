Ученые рассказали о пользе перца чили

Регулярное употребление в пищу острого перца чили снижает риск сердечного приступа на 40 процентов. Результаты соответствующего исследования опубликованы в Journal of the American College of Cardiology.

Эксперимент проводился в итальянском регионе Молизе. Ученые наблюдали за почти 23 тысячами местных жителей. В течение восьми лет они отчитывались о своих пищевых привычках. За годы эксперимента по разным причинам ушли из жизни 1236 участников.

Оказалось, что регулярное употребление перца чили - минимум, 4 раза в неделю - снижало риск сердечного приступа на 40 процентов. Причем, эта связь сохранялась вне зависимости от других предпочтений в еде, в том числе и знаменитой средиземноморской диеты: именно перец чили сыграл решающую роль.

Его наличие в рационе снижало вероятность развития ишемической болезни сердца и цереброваскулярного атеросклероза. Другие факторы риска ученые также учли при своих наблюдениях и выводах.