Осужденных из исправительных центров предложено отправить на уборку улиц

Осужденные к принудительным работам могут занять нишу уборки улиц, благоустройства территорий и остановок. Такое заявление сделал в среду первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Анатолий Рудый в ходе "Прямого разговора" с представителями общественных наблюдательных комиссий.

Принудительные работы были введены в 2017 году, они отбываются в исправительных центрах. Формально это не считается лишением свободы, но человек после приговора не остается дома, а переезжает жить под надзором в специальные апартаменты.

По данным ФСИН, на 1 декабря в 77 исправительных центрах состояли на учете 4,4 тысячи осужденных к принудительным работам. В перспективе их число будет увеличиваться, откроются и новые исправительные центры. Принципиальный вопрос: люди должны быть обеспечены работой. Но в массовом порядке такие осужденные не смогут претендовать на какие-то высококвалифицированные места.

"Я считаю, с этим видом наказания мы должны забрать всю уборку улиц по месту дислокаций наших подразделений на себя, - сказал Анатолий Рудый. - Недооценивают иногда некоторые руководители, что вообще в принципе все детские площадки, все остановки, урны, скамейки, облагораживание парков - мы тоже можем взять на себя".

В 77 исправительных центрах принудительные работы отбывают 4,4 тысячи осужденных

"Прямой разговор" проводился уже в третий раз. Как рассказывают в тюремном ведомстве, цель - наладить конструктивный диалог руководства ведомства с правозащитным сообществом.

Один из вопросов, который подняли правозащитники: сегодня нет возможности передать юридическую литературу в СИЗО. А УК, УПК и другие законы - жизненно важное чтение в данной ситуации. Но книги и периодику передавать в СИЗО нельзя, арестованный вправе читать только то, что есть в тюремной библиотеке, или то, что купят через администрацию места содержания под стражей в торговой сети.

Кодексы в библиотеках СИЗО есть, но на них большой спрос, потому их приходится ждать в порядке живой очереди. Теоретически родственники арестанта могут купить кодекс и подарить библиотеке СИЗО. Но это не дает гарантии, что их близкий получит возможность держать кодекс у себя в камере, пока есть необходимость. Нет правил, по которому можно было передать следственному изолятору юридическую литературу под условием, что пока конкретный человек сидит, читать книги будет он, а когда уедет, то библиотека уже начнет выдавать кодекс другим заключенным. Это проблема, и с ней надо что-то делать.

В свою очередь заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предлагает расширить перечень организаций, имеющих право выдвигать кандидатов в состав ОНК. А совету Общественной палаты, по его словам, будет представлена возможность прекращать полномочия членов ОНК по собственной инициативе в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей либо грубого нарушения кодекса этики.