Парадигма устойчивого развития от "Фосагро"

В Москве объявили итоги авторитетного конкурса благотворительных программ "Лидеры корпоративной благотворительности в парадигме устойчивого развития-2019".

На протяжении двенадцати лет он проводится ассоциацией крупнейших благотворительных и грантодающих организаций "Форум Доноров", аудиторско-консалтинговой сетью фирм PwC и деловой газетой "Ведомости". Церемония награждения победителей состоялась в Государственном историческом музее.

Дважды призер

По условиям конкурса лучшие проекты определялись в нескольких номинациях. Одна из компаний стала дважды призером, проекты образовательной направленности компании "ФосАгро" вышли в число лидеров сразу в двух номинациях.

В номинации "Лучшая корпоративная программа социальных инвестиций в территориях присутствия, связанная со стратегией бизнеса, в контексте устойчивого развития" лауреатом стал проект "ФосАгро-школа".

Проект "ФосАгро-школа" вырос из "ФосАгро-классов", которые были созданы в 2013 году в городах присутствия Группы: Апатитах и Кировске (Мурманская область), Балакове (Саратовская область), Волхове (Ленинградская область) и Череповце (Вологодская область). В пяти школах этих городов были созданы классы (10 и 11), ученики которых стали изучать по углубленной программе химию, физику, математику и информатику. В классах были установлены интерактивные доски, мультимедийная аппаратура, закуплены планшеты. Проект доказал свою эффективность, в 2018 году в его рамках были поставлены новые задачи. Компания "ФосАгро" расширила помощь подшефным школам и "ФосАгро-классы" превратились в "ФосАгро-школы". В этом году проект достиг знакового рубежа - на работу на предприятия Группы вышли первые девять выпускников "ФосАгро-классов".

В номинации "Лучшая программа партнерства в интересах устойчивого развития" второе место занял проект Летние школы по зеленой химии. Это проводимые ежегодно семинары аспирантов и молодых ученых из развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Его инициатор - профессор кафедры ЮНЕСКО по зеленой химии Венецианского университета Ка-Фоскари доктор Пьетро Тундо. Всего было проведено уже 11 летних школ. ФосАгро выступает партнером проекта с 2018 года. С тех пор были проведены школы в Дар-эс-Саламе (Танзания) и Венеции (Италия). В этих сессиях приняли участие более 165 молодых ученых и 35 лекторов мирового уровня из 43 стран.

"Мы уверены в успешности наших проектов, в том числе "ФосАгро-школа" и Летние школы по Зеленой химии, но очень рады и тому, что они получили столь высокую оценку извне, - отметил заместитель генерального директора ПАО "ФосАгро" Сиродж Лоиков. - При этом упомянутые проекты - лишь часть большой политики социальной ответственности, которую ведет наша компания. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы добиться устойчивого развития регионов присутствия компании, и образовательная сфера в этом вопросе занимает одно из приоритетных мест".

Вторая жизнь белья и воды

Среди лауреатов премии этого года оказались весьма креативные проекты. К примеру, первое место в номинации "Лучшая программа, способствующая развитию инфраструктуры деятельности некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчества в регионе присутствия компании" взял проект "Круговорот белья в природе" ИКЕА.

Вместе с фондом "Второе дыхание" представители мебельного магазина организовали сервис по приему постельного белья, а затем расширили его, принимая также гардины, тюль, скатерти, наволочки, полотенца и халаты. За сданное белье можно было получить купон на 15% скидку на покупку нового белья. Белье в хорошем состоянии тщательно отстирывалось и передавалось нуждающимся людям. Непригодное шло на изготовление ветоши для различных производств.

Еще один любопытный проект - система по сбору дождевой воды в московском ботаническом саду "Аптекарский огород", поддержанный "Росбанком". В течение сезона с двух тысяч квадратных метров крыши сада сейчас собирается до 80 кубических метров воды, минерализация которой очень подходит для полива растений.

Новый управленческий стандарт

Всего в этом году в конкурсе участвовало 65 российских и международных компаний, ведущих благотворительную деятельность в России.

Организаторы конкурса подметили, что в России "стратегический подход к благотворительной деятельность превратился в управленческий стандарт". Но сами стратегические подходы "испытывают определенную трансформацию".

"Причины вовлечения в корпоративную благотворительность и соответствующее целеполагание во многих случаях носит комплексный характер, а компании ориентируются на принципы устойчивого развития, - заключают организаторы конкурса "Лидеры корпоративной благотворительности в парадигме устойчивого развития-2019". - Компании не только соотносят направления благотворительной деятельности с Целями устойчивого развития ООН, но и стремятся интегрировать ее в единый "портфель" усилий, направленных на достижение этих целей. Управление корпоративной благотворительностью становится более профессиональным, включенным в систему стратегического управления на всех уровнях".

Цифра

57,4 млрд рублей было направлено на благотворительность и социальную поддержку 32-мя участниками конкурса, согласившимися раскрыть эту информацию.