Песков назвал истинные причины санкций к "Северному потоку-2"

Возможное введение санкций США против проекта газопровода "Северный поток-2" вызывают обеспокоенность и в России, и в Европе. Это нарушение международного права и недобросовестная конкуренция, считают в Кремле. Но проект не остановить.

"Такие действия не нравятся ни Москве, ни европейским столицам. Не нравятся они и Берлину, и Парижу", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Такие действия - непосредственное нарушение международного права, идеальный пример недобросовестной конкуренции и распространения своего искусственного доминирования на европейские рынки, навязывание европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной продукции, имеется в виду газ", - оценил он.

На вопрос, смогут ли эти санкции остановить проект или он будет закончен, представитель Кремля сказал: "Нет. Мы исходим из того, что этот проект будет закончен".