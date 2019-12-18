Почему компании сами открывают налоговикам доступ к своей отчетности

Госкомпании будут активнее подключаться к налоговому мониторингу. Вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов утвердил директиву о переходе таких компаний на новую форму взаимодействия с фискальным ведомством. Она предписывает представителям государства в советах директоров госкорпораций в 10-дневный срок инициировать проведение заседаний с включением в повестку вопроса о подключении к налоговому мониторингу. Это касается и дочерних структур госкомпаний.

Еще 52 компании, в том числе 32 с госучастием, с 2020 года подключатся к налоговому мониторингу, сообщили "РГ" в Федеральной налоговой службе (ФНС). Это относительно новый инструмент дистанционного фискального контроля, который уже оценили крупнейшие игроки, включая "Аэрофлот", РЖД, "Ростех", "Газпром", ВТБ. В следующем году на него перейдут в том числе банк "ДОМ.РФ", Сбербанк и Альфа-Банк.

В отличие от традиционных поверок налоговый мониторинг подразумевает онлайн-взаимодействие на основе удаленного доступа к информационным системам и отчетности. Почти 80% участников мониторинга работают с ФНС именно по этой схеме. Если компания не готова сразу предоставить удаленный доступ к системе учета, разрешается использовать "витрину" - облачное хранилище для размещения налоговой отчетности и расшифровки показателей декларации.

ФНС благодаря мониторингу имеет возможность в режиме реального времени отслеживать миллионы операций без запроса документов и выезда сотрудников. Это обеспечивает не только точность налогового контроля, но и своевременную уплату налогов и сборов.

Для бизнеса присоединение к мониторингу означает сокращение проверок. Фискальные органы проверяют только операции, которые содержат элементы риска. В итоге трудозатраты компаний на сопровождение инспекций снижаются более чем на треть, сроки налогового контроля сокращаются в четыре раза. Эффект достигается благодаря особому инструменту мониторинга - мотивированному мнению. Это позиция налогового органа о правильности налогообложения конкретной сделки или операции.

С момента запуска (2016 год) число участников налогового мониторинга выросло с 7 до 44 компаний. Это крупнейшие налогоплательщики. Они обеспечивают 12,25% налоговых поступлений в бюджет. По словам замруководителя ФНС Даниила Егорова, система классического налогового контроля при общении с крупнейшими налогоплательщиками не оправдывает себя. Масштабы бизнеса и скорость операций требуют новых инструментов администрирования. Мониторинг - та модель, которую налоговое ведомство предлагает в качестве альтернативы. Она максимально учитывает специфику бизнеса и отрасли.

К системе могут присоединяться компании с годовым оборотом не менее 3 млрд рублей и активами на 3 млрд рублей, а сумма уплаченных ими налогов за предыдущий год должна составлять не менее 300 млн рублей. Далее список участников должен расшириться. Минфин и ФНС прорабатывают вопрос смягчения требований - стоимость активов может быть снижена до 2 млрд рублей, объем доходов - до 2 млрд рублей, налогов - до 200 млн рублей.

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Михаил Мишустин, глава ФНС о внедрении налогового мониторинга:

Во многом это стало возможным благодаря реформе всей системы администрирования крупнейших налогоплательщиков. С 1 февраля 2019 года компании сгруппированы в инспекциях с учетом их специализации и потенциальных налоговых рисков, характерных для определенных отраслей экономики.