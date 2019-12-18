Почти 300 тонн наркотиков изъято в этом году в Мексике

Министерство обороны Мексики опубликовало данные органов безопасности в области борьбы с наркотрафиком и незаконным оборотом оружия за текущий год. Из документа следует, что власти изъяли 294 тонны запрещенных веществ стоимостью почти 25 миллиардов мексиканских песо.

В этом списке и около 600 килограммов фентанила - наиболее опасного наркотика, пишет РИА Новости, ссылаясь на министра обороны Луиса Сандоваля. Площадь посевов мака и конопли, уничтоженных властями за 12 месяцев, превысила 15 тысяч гектаров, что в денежном эквиваленте составляет почти 10 миллиардов песо.

Кроме того, за год в Мексике изъято 9,7 тысячи единиц оружия, а также свыше миллиона единиц различных боеприпасов. Отдельно министр обратил внимание на изъятие 109 снайперских винтовок, двух пулеметов и семи гранатометов.

Подчеркивается, что за 10 лет в Мексику было нелегально ввезено свыше двух миллионов единиц огнестрельного оружия. Поставки в основном осуществляются с территории Соединенных Штатов.