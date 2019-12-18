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18.12.2019 17:50
Рубрика: Экономика

Подведены первые итоги нацпроекта "Экология"

Текст: Екатерина Ясакова
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин доложил о кассовом исполнении национального проекта "Экология" и фактических результатах работы за год. Обсуждение состоялось на Коллегии Минприроды России, прошедшей в рамках форума "Чистая страна" в Сколково.

"У нас самый сложный из всех национальных проектов по целевым показателям. Общий бюджет - более 4 триллионов рублей, это огромная сумма. Из них федеральный бюджет вкладывает 700 миллиардов рублей. Большую часть бюджета в национальный проект вкладывают внебюджетные источники, и нам предстоит активно работать над привлечением этих внебюджетных средств. Этот год для меня был очень показательным, мы привлекли почти полтриллиона рублей", - сказал Дмитрий Кобылкин.

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По его словам, самым сложным направлением национального проекта стали "Отходы". Из достижений 2019 года министр выделил создание ППК "Российский экологический оператор" (компания-интегратор новой системы обращения с отходами).

"Проревизировали всю страну, достигли четкого понимания, что делать в последующие годы. Планируем в следующем году поучаствовать в строительстве 21 крупного объекта обращения с отходами. Частный сектор вложил в этом году в строительство инфраструктуры по обращению с ТКО 27 миллиардов рублей, что является неплохим показателем. Ликвидировали 16 незаконных свалок, в том числе объекты крупные и серьёзные; а также 17 объектов накопленного вреда, среди которых три очень тяжёлых - в Нижегородской области", - добавил министр.

По направлению "Вода", по его словам, было очищено 22 тысячи километров прибрежной полосы водных объектов, что намного больше запланированного. Среди достижений и 8,1 тысячи гектаров восстановленных водных объектов. Большой проблемой остаётся состояние озера Байкал. Пока удалось только уменьшить объём сточных вод, сбрасываемых в озеро, но рекультивация остаётся технологически сложной. В первом квартале следующего года, до паводка, планируется начать работы на объекте.

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Наилучшие доступные технологии - НДТ - проходят красной нитью через все экологические проекты.

"В этом году с КЭРами (комплексными экологическими разрешениями на новые технологии) будет задержка, но 6-7 КЭР успеем выдать. А уже потом они будут выдаваться как горячие пирожки, и после этого мы увидим максимальное соучастие наших предприятий в нацпроекте", - пообещал Кобылкин.

Он также выделил такие позитивные моменты, как закупка 350 единиц экологичного общественного транспорта в рамках проекта "Чистый воздух", закупка 12 тысяч единиц лесопожарной техники, перевыполнение плана по восстановлению лесов, значительные достижения в области экотуризма в национальных парках страны и создание трех новых нацпарков общей площадью 1,7 миллиона гектаров.

Экономика Отрасли Ресурсы Общество Экология Правительство Минприроды Год экологии

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