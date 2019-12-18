Полотна российских художников с особенностями развития увидят в Берлине

В рамках программы международного фестиваля "Русские сезоны" в Берлине открылась выставка "Неотчуждаемое". До конца декабря в Российском доме науки и культуры можно увидеть полотна современных российских художников, работающих в жанре наивного искусства. Авторы картин - люди с особенностями развития, в том числе проживающие в психоневрологических интернатах.

"Неотчуждаемое" - это первый инклюзивный художественный проект, представленный Россией за рубежом на фестивале, который патронирует Правительство РФ. "Арт-проект призван открыть мировой публике имена наиболее талантливых российских художников, представляющих так называемое направление аутсайдерского искусства или art brut, которое сейчас переживает настоящий бум на Западе. К сожалению, современные авторы из России пока мало известны за рубежом, хотя, например, позднесоветское наивное искусство хорошо известно и высоко ценится в мире", - рассказал куратор проекта, учредитель фонда по продвижению социально значимых инициатив "Неотчуждаемое" Станислав Петров.

Главная идея проекта - помогать самореализации талантливых людей с особенностями развития. Не менее важно, как отметила член Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере, директор фонда "Неотчуждаемое" Татьяна Виноградова, также бороться со стереотипами в отношении людей с ментальными и иными нарушениями развития, с настороженным отношением к ним со стороны общества.

"Мы хотим, чтобы общество по-новому взглянуло на этих людей. Мы уже перешагнули стадию брезгливости по отношению к таким людям, многие им сочувствуют, проявляют сострадание. Но также много и равнодушных людей, - считает Станислав Петров. - Поэтому пора идти дальше - к уважению достоинства личности. Пока мы не придем к пониманию, что любой человек - вне зависимости от состояния его здоровья - нуждается, в первую очередь, в уважении личного достоинства, качество жизни людей с инвалидностью в нашей стране будет оставаться ниже среднего".

И все-таки тот факт, что все экспонаты выставки написаны художниками с ментальными нарушениями и инвалидностью, не умаляет их художественной ценности. Более того, эти художники открывают посетителям выставки возможность увидеть окружающий мир "в другом цвете". "В этой истории первично именно искусство, которое они создают", - подчеркнул Станислав Петров.

"Мы убеждены, что проекты, подобные нашему, актуальны и для формирования международного имиджа России как современного социально ориентированного государства. Не случайно на международной площадке на фестивале предоставлена возможность продемонстрировать свое мастерство как мировым знаменитостям вроде Валерия Гергиева, так и неизвестным, но очень ярким, самобытным художникам с инвалидностью. Это многое говорит о серьезности отношения государства к теме социальной инклюзии", - заключила Татьяна Виноградова.

Это не первая выставка в рамках арт-проекта "Неотчуждаемое". До того, как картины отправились в Берлин, они выставлялись на Российском инвестиционном форуме в Сочи, и вице-премьер Татьяна Голикова лично открывала вернисаж. В программу международного фестиваля "Русские сезоны" в Германии арт-проект был включен по распоряжению вице-премьера Ольги Голодец. Поддержали идею также в Минтруде и Минкульте.