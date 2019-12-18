Власть
18.12.2019 20:05

Премьеры РФ и Беларуси обсудили интеграционное взаимодействие и энергетику

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Дмитрий Астахов/ТАСС

Премьеры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас провели телефонный разговор, основными темами которого стали вопросы интеграции и взаимодействия в энергетике.

Фото: Виктор Васенин/РГ
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"Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в ходе телефонного разговора рассмотрели тематику российско-белорусского интеграционного взаимодействия в рамках союзного государства, а также некоторые вопросы сотрудничества в энергетической сфере", - говорится в сообщении пресс-службы главы российского кабмина.

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