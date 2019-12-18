Премьеры РФ и Беларуси обсудили интеграционное взаимодействие и энергетику

Премьеры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас провели телефонный разговор, основными темами которого стали вопросы интеграции и взаимодействия в энергетике.

"Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в ходе телефонного разговора рассмотрели тематику российско-белорусского интеграционного взаимодействия в рамках союзного государства, а также некоторые вопросы сотрудничества в энергетической сфере", - говорится в сообщении пресс-службы главы российского кабмина.