Принят закон о развитии виноделия

Документ, внесенный представителями всех фракций, призван создать отрасль практически с нуля, уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ведь в борьбе за трезвый образ жизни власти в 80-е погубили виноградники. Виноделие так до конца и не оправилось. "Порядка 60 процентов вина, которое продают на российском рынке, - импортное, - сказал глава нижней палаты. - И зачастую для российских потребителей поставляют виноматериалы низкого качества".

Российское вино должно производиться только из винограда, выращенного на территории нашей страны, подчеркнул Володин. Законопроект, по его словам, создает для этого все условия. Устанавливаются особые требования к сырью и материалам, предусматривается поддержка отечественных производителей и защита потребителей от подделок.

Закон четко описывает, какие напитки следует считать вином. Продукт должен получаться в результате брожения свежего винограда или виноградного сусла. На этикетке необходимо будет указывать точный и полный состав напитка, его свойства и качества. Нельзя забыть и производителя. В противном случае винодельческая продукция может считаться фальсифицированной.

Если алкогольный напиток содержит виноград, но вином при этом не является, то продавать его будет можно, но потребитель должен будет узнать правду о нем. На этикетке такого алкоголя крепостью не более 22% должно быть указано, что это не вино. При этом в торговом зале такой товар будет стоять отдельно.

Вводится понятие российской национальной системы защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения. Ввозимые виноград и виноматериалы при производстве российского вина использовать запрещается.

Оценят и вкус напитков. Будет создана Центральная дегустационная комиссия и специализированные комиссии. Также документ вводит требование о ведении обязательного декларирования урожая винограда.

Говорится и о господдержке. Помощь будет оказываться, в частности, продвижению отечественной продукции на внутренний и зарубежный рынки.

"Для нас важно дать субсидии производителям винограда и тем, кто занимается виноделием именно из отечественного сырья. Это ключевой момент, - пояснил "РГ" первый замруководителя фракции "Единая Россия" Николай Панков. - Нет смысла тратить бюджетные средства на тех "производителей", кто из-за границы танкерами завозит виноматериал и занимается только тем, что лишь разливает его здесь по бутылкам".

За принятием закона последует доработка, рассказал глава комитета по экономполитике Сергей Жигарев. Поспешить с одобрением документа надо было, чтобы он вступил в силу с 1 января 2020 года и российские виноделы смогли получить субсидии и налоговые вычеты. А дальше члены рабочей группы будут готовить поправки, первый пакет которых ожидается к марту.