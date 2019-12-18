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18.12.2019 13:12
Рубрика: Власть

Принят закон о закупке незарегистрированных в России лекарств

Текст: Татьяна Замахина
Госдума отреагировала на ситуацию, при которой мать больного ребенка была наказана за заказ незарегистрированного в России лекарства. Принят закон о закупке незарегистрированных в РФ лекарств, а также о взаимозаменяемости препаратов.
Фото: Антон Вергун/ТАСС Фото: Антон Вергун/ТАСС
Фото: Антон Вергун/ТАСС

Этим летом сообщалось о возбуждении уголовного дела против женщины, которая заказала для своего ребенка за границей такого рода препарат. Свою обеспокоенность ситуацией выразили в Кремле. Позже прокуратура отменила возбуждение уголовного дела.

Чтобы такие ситуации не повторялись, кабмин получит право закупать незарегистрированные в РФ препараты по решению врачебной комиссии.

- В случае надобности, в Россию может быть разрешен ввоз незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, для оказания медпомощи конкретным пациентам по жизненным показаниям, - заявил зампред комитета по охране здоровья Леонид Огуль.

Он подчеркнул, что ситуаций с уголовными делами в ответ на заказ таких лекарств в интернете больше быть не должно.

Фото: РИА Новости
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Правительство также получит право устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости препаратов. Кроме того, прописано, по какой формуле будет определяться цена по госзакупкам у взаимозаменяемых лекарственных препаратов.

В результате буде создан обновляемый и доступный всем реестр взаимозаменяемых лекарств в интернете. Любой пользователь сможет с ним ознакомиться. Это поможет экономить и выбирать качественные препараты.

- Бывает, что гонящиеся за деньгами сотрудники аптек, больниц и т.п. предлагают препараты, убеждая в том, что они аналогичны необходимым, - объяснял ранее первый зампред Комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов. - Являются ли они на самом деле аналогами, для них не имеет значения, главное - получить процент от продажи.

По его оценке, законопроект эту проблему снимет.

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