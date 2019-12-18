Путин наградил Колобкова за ЧМ-2018

Глава Минспорта Павел Колобков был награжден за чемпионат мира по футболу, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Да, действительно, он был награжден. Я могу это подтвердить. Это связано с чемпионатом мира по футболу", - сказал Песков, заметив, что не может назвать точную дату, но было это некоторое время назад.

"Была отмечена очень хорошая работа министерства спорта, которая привела к тому, что Россия провела лучший в истории чемпионат мира по футболу", - констатировал представитель Кремля.

На уточняющий вопрос о том, было ли награждение до или после решения ВАДА лишить российских спортсменов на четыре года возможности выступать на международных соревнованиях и проводить в России чемпионаты мира и Олимпиады, Песков ответил, что до.

Ранее портал Sports.ru сообщил, что министру спорта был вручен орден Александра Невского.