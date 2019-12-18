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Рубрика: Экономика

Список с продолжением

Расширен перечень запрещенных украинских товаров
Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Столичный выпуск № 285(8043)
Правительство расширило список товаров, которые нельзя ввозить в Россию из Украины.

В перечень попали кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, мальтодекстрин, медицинские воздуховоды и трубки, кровоостанавливающие жгуты, спринцовки, грелки и ряд других изделий медицинского назначения. Запрет также затронул котлы центрального отопления и радиаторы, части жидкостных насосов.

Фото: Филип Климашевский/РИА Новости
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Перечень продукции, которую запрещено вывозить из России на Украину, в свою очередь, пополнился макулатурой.

В утвержденный в конце 2018 года список запрещенных к ввозу в Россию украинских товаров вошли одежда, обувь, ряд продуктов питания, некоторые алкогольные напитки и многое другое.

Другим постановлением правительства в перечень граждан Украины, в отношении которых действуют экономические санкции (блокировка денежных средств в России, запрет на вывод капитала за пределы РФ и др.), включены 9 человек, среди которых чиновники и представители правоохранительных органов Одесской области. В первоначальный список, утвержденный правительством в ноябре 2018 года, вошли 322 человека.

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