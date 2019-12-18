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18.12.2019 15:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

18 декабря стало самым теплым днем в Москве с 1956 года

Текст: Иван Пышечкин
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В столице побит температурный рекорд, который был установлен еще в 1956 году. Об этом "Интерфаксу" сообщили в Росгидромете.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Стало известно, когда в Москве установится снежный покров

Как показала аппаратура на главной московской метеостанции, расположенной на ВДНХ, температура воздуха в среду в Москве поднялась до плюс 2,9 градуса. Почти так же тепло в столице было в 1956 году - тогда столбики термометров показали плюс 2,8 градуса.

При этом сегодня в Москве может быть побит и более старый рекорд. В 1886 году в это время в Москве было плюс 5,3 градуса. Однако сейчас, полагают синоптики, потеплеть может до плюс 6.

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