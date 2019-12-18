Предновогодняя суета в городе уже началась. В центре зажглись праздничные гирлянды, на площадях засияли нарядные елки, уличными ярмарками и шумными гуляньями пришел в столицу фестиваль "Путешествие в Рождество". А в пятницу откроются еще и елочные базары, где москвичи смогут выбрать деревце для праздника.

В этом году массовая торговля новогодними деревьями развернется в 280 точках. Продавать в основном будут отечественные ели и сосны. "20 декабря откроется около 280 елочных базаров, из которых порядка 200 - уличные развалы, а остальные расположены рядом со стационарными магазинами. Новогодние деревья приедут из Перми, Пензы, Саратова", - рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Цены на отечественные ели и сосны москвичей порадуют, они совсем не изменились по сравнению с прошлогодним декабрем: от 1000 рублей за метр. За эти деньги можно приобрести стройную российскую елочку. Можно обойтись и скромным, но душистым букетом из лапника за 500 рублей.

А вот любителям импортных елок, которые обычно везут из Дании, придется выложить за метр порядка 3 тысяч рублей. Если отложить покупку новогоднего дерева прямо под праздник, то 31 декабря можно выиграть значительную скидку. По словам главы департамента, по доброй традиции нераспроданные деревья раздадут в благотворительные фонды и социальные учреждения.

Елочные базары вырастут рядом с рождественскими ярмарками, где можно сразу приобрести елочные украшения, сувениры и подарочные наборы, угощения к новогоднему столу. По городским правилам, у всех елочных базаров есть своя дислокация, свои места победители торгов получили еще пять лет назад. По традиции все развалы оформят в едином столичном стиле - модульными ограждениями, по форме напоминающими ель. Вывеска у легальных точек простая - "Елочный базар".

Документы продавца должны быть на видном месте, как и кассовый аппарат, подробный прайс-лист, упаковочный материал, а также книга отзывов и предложений. В противном случае можно наткнуться на нелегала, который наверняка воспользуется случаем взвинтить цены на новогодние деревья. За порядком и соблюдением всех требований будут следить окружные власти. Полиция постарается оперативно прикрыть незаконные развалы и наказать нарушителей серьезными штрафами. Например, продавцам могут выписать от 2 до 5 тысяч рублей, а юрлица могут "попасть" на все 200 тысяч. При повторном выявлении нарушений штраф может вырасти до 500 тысяч рублей.

Справка "РГ"

Елочные базары будут работать семь дней в неделю без перерыва на обед. Полный список адресов и ближайший развал к дому можно найти на портале открытых данных на сайте: data.mos.ru.