Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы

Городские службы столицы переведены на усиленный режим работы из-за сильного ветра. Об этом журналистам рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

- По данным синоптиков, ночью в столице ожидается ветер с порывами до 17-22 м/с. В связи с этим городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов", - сказал Петр Бирюков.

Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.