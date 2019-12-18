До Нового года остается меньше двух недель, особенно это чувствуется на столичных дорогах. В серьезный затор в городе теперь можно попасть почти в любое время. Причем не только в центре, но и в спальных районах. Когда загруженность магистралей достигнет пика и как москвичам избежать пробок, выяснил обозреватель "РГ".

По оценкам экспертов, самой высокой нагрузка на городские магистрали будет как раз в ближайшие дни. Спадать же она начнет лишь к концу следующей недели. Прогноз столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) еще более пессимистичный. Там уверены, что количество автомобилей на дорогах начнет уменьшаться только с вечера 30 декабря, а пик придется на 23-29 декабря. Локальные затруднения обещают даже в последний день этого года - тормозить трафик будут крупные торговые центры и развлекательные заведения, к которым продолжат стекаться автомобилисты. Ухудшение дорожной ситуации заметно уже сейчас - во многом из-за увеличения количества машин, приезжающих из-за МКАД. Еще в начале недели их стало больше сразу на 100 тысяч.

Но избежать пробок все-таки можно. Например, не тратя время на походы по магазинам в поисках подарков. Их можно заказать и по интернету, как уже поступают многие москвичи. Это, кстати, может и улучшить дорожную ситуацию. "Автомобили доставки, которые развозят подарки, конечно, не делают затор короче. Но разница все-таки есть: 20 машин, водители которых отправляются в магазин, или одна, которая везет 20 заранее расфасованных подарков", - рассказал "РГ" координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

Трафик в столице начинает нарастать уже с 6.30. Постепенно загрузка смещается от окраин к центру, и к 8.00 заторы уже формируются на Третьем, Садовом и Бульварном кольцах, а также на центральных радиальных улицах и набережных. Так что лучше ехать либо совсем рано, либо после 10.30, когда большинство жителей столицы доберутся до места работы. Тоже самое касается и вечернего времени - стартовать лучше до 17.00 либо после 22.00. Плюс с учетом предновогоднего ажиотажа на дорогу стоит закладывать как минимум дополнительные полчаса: у крупных торговых центров и магазинов сотни машин кружат в поисках свободных мест на парковке до самой полуночи.

Есть еще один верный способ сэкономить время в поездке за покупками даже при плотном трафике. Попробуйте все время двигаться против основного потока. Это значит, что утром лучше отправиться на шопинг в сторону области, а вечером в центр. Практически из любого спального района столицы можно даже в девять часов утра за 20-30 минут доехать до ближайшего подмосковного ТЦ - цены и выбор ничем не хуже, чем в столице. Потратите несколько часов на выбор подарков, и к моменту, когда придет пора возвращаться домой, дорога из Москвы как раз разгрузится. Вечером же наоборот - едем в центр по максимально прямой радиальной траектории, покупаем все, что нужно, и ближе к 23.00 без пробок возвращаемся домой.

Пик пробок придется на 23-29 декабря. Заторы пойдут на спад только за два дня до праздника

Ну и, конечно, не стоит пренебрегать общественным транспортом: на метро или по выделенным полосам на автобусе все равно домчитесь быстрее, чем на личном авто. Правда, и там число поездок в последние дни возросло на 10 процентов.

Эксперты напоминают: самые серьезные заторы в Москве традиционно бывают в день проведения Всероссийской Кремлевской елки, которая в этом году пройдет 25 декабря. Понятно, что к центру, как обычно, стекутся десятки автобусов с детьми, и по пути их следования на трассах будут введены ограничения. А перекрытия в связи с праздничными мероприятиями начнутся с 2.00 28 декабря до 22.00 6 января. Проехать будет нельзя по Тверской улице от Тверского бульвара до Моховой и по самой Моховой от Воздвиженки до Тверской. Не будет разрешено движение и по Охотному Ряду от Моховой до Театрального проезда и по Театральному проезду от Петровки до Охотного Ряда. Кроме того, в пешеходные превратятся несколько примыкающих к Тверской переулков.