Как Москва помогает детям-инвалидам

Около 40 тысяч детей-инвалидов проживают в столице. Город старается сделать их жизнь максимально комфортной с помощью современных программ реабилитации, инклюзивных школ, доступной среды, летнего отдыха на море. Чего же еще не хватает для полноценного развития особенных детишек? Об этом шел разговор на V съезде родителей детей-инвалидов.

Ирина Апилат - мать 16-летних двойняшек Насти и Данилы, которые родились с ДЦП. Сейчас ребята вполне успешно учатся в школе-интернате N 1 для слепых, и сложно представить, что, будучи дошкольниками, они едва могли произносить слова. "Нам очень помог город, - рассказывает мама детей. - Они ходили в детский сад компенсирующего вида, где с ними занимались по специальным программам. В результате у моих детей сформировалась ясная речь. В школе-интернате N 1, куда они пошли в первый класс, собраны уникальные методики обучения. Несмотря на отслойку сетчатки на одном глазу и остаткам зрения на другом, Настя и Данила посещают бисероплетение, занимаются оригами, играют на гитаре. Кстати, дорогостоящие офтальмологические очки, которые носят ребята как инвалиды по зрению, тоже куплены за счет столичного бюджета", - рассказала "РГ" Ирина Апилат.

Ценит Ирина и то, что за последние десять лет ощутимо выросла пенсия по уходу за детьми. Семь лет назад у них в общей сложности выходило около 10 тысяч рублей на двоих, а теперь семья как многодетная и малоимущая получает больше 20 тысяч на каждого ребенка: "Прежде мы не жили, а выживали. Постоянно собирали какие-то бумажки, куда-то записывались, стояли в очередях, чтобы выбить каждую копейку. Сейчас мы можем планировать расходы и на здоровье ребят, и на их отдых". К сожалению, в этом году Мосгортур ребятам отказал дать путевки на море - не было квот. Ирина очень расстроилась, ее дети и так далеко не каждый год получали их - подавать заявки стали только с 2016 года.

"Проблема действительно существует, - подтвердила Юлия Камал, председатель совета Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов. - От родителей на этот счет приходит много обращений. Дело в том, что бюджет на детский летний отдых не пересматривался с 2013 года, а цены на путевки выросли, да и воспользоваться путевками желающих стало больше. Кроме того, у нас в законодательстве нет разграничения в понятиях "дети-инвалиды" и "дети с ограниченными возможностями здоровья". Последних в разы больше, поэтому путевки распределяются неравномерно. Вот и получается, что дети с инвалидностью нередко остаются обделенными".

Столичные власти: следующим летом отдых обеспечат всем детям

Как стало известно "РГ", первый этап заявочной кампании на отдых в 2020 году уже прошел. Мосгортур сейчас собирает данные для пересмотра бюджета на приобретение путевок. Столичные власти обещают следующим летом обеспечить отдых всех нуждающихся детей из числа социально незащищенных.

Есть еще одна проблема, на которую не первый год обращают внимание родители. Москва - единственный регион, где на море вместе с детьми могут поехать не сопровождающие, а родители. Но сообщить о том, кто именно поедет с ребенком, нужно на самом первом этапе заявочной кампании, то есть почти за восемь месяцев до планируемого отдыха. И если потом маму или папу вдруг не отпустят в это время с работы или они заболеют, то ребенок в итоге остается без поездки. Городская ассоциация родителей детей-инвалидов просит пересмотреть действующее правило, чтобы можно было заменить сопровождающего для ребенка. Ведь объективных препятствий для этого нет.