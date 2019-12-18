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18.12.2019 01:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Теплый лед

В канун праздников есть опасность утонуть
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 285(8043)
Аномально теплая погода, по прогнозам синоптиков, похоже, продлится до самого Нового года. И если на Москве-реке нет льда, то небольшие водоемы покрыты тающей тонкой корочкой. Как уберечься во время зимних развлечений на воде и взрослым, и детям? Своими советами поделился с журналистами главный государственный инспектор по маломерным судам по Москве Владимир Волков.

- У нас недавно была история в Новой Москве, - начал он свой рассказ. - На территории одного из прудов заметили мальчика лет десяти, родителей рядом не было. Инспекторы напоили ребенка чаем и доставили в полицию. Разъяренный отец пацана заявил, что, мол, мы ущемили его в правах и будем отвечать перед судом. Никакие уговоры, что мы спасли ребенку жизнь, не действовали. Пошли на эксперимент. Выехали на место инцидента. Отца привязали веревкой на берегу и пустили одного по льду. На полпути лед не выдержал, треснул. Мужчину мы вытащили, потом он долго благодарил за то, что предотвратили несчастный случай.

Фото: iStock
На Урале студент спас мальчика, провалившегося под лед

Пример, как считает спасатель, показателен. Ведь с начала нынешнего зимнего сезона с территорий замерзших водоемов уже спасено 286 детей во время 707 рейдов. Для предотвращения ЧП спасатели обходят порядка 300 школ, расположенных вблизи водоемов для работы со школьниками. Они рассказывают им, что если лед молочного цвета или теплый, значит, он слабый, выходить можно только на прозрачный лед. И то лишь заранее узнав его толщину. К примеру, одинокого фигуриста выдержит лед толщиной 12 сантиметров, а вот группе лиц не стоит ходить по льду толщиной менее 25 см. К слову, такого сейчас нет ни на одном из столичных водоемов. Самый толстый слой льда - 8-10 см - на озерах в Новой Москве, а на Борисовских и Царицынских прудах он не толще 7 см, на Химкинском водохранилище и на Бездонном озере - 3 см.

Профилактика приносит пользу. По словам Волкова, за последние девять зимних периодов на территории Москвы не утонул ни один ребенок.

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