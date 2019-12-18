Куда отправиться за работами современных художников в предновогодней Москве

Как насчет новогодних подарков? Нет, конечно, тех, кто считает, что лучшие друзья девушек, - это бриллианты, переубеждать не будем. Но для всех остальных - возможны варианты. Среди лучших вариантов подарка - произведение художника. Вот несколько мест, куда вполне можно заглянуть начинающим (и не только) коллекционерам.

ЦСИ Винзавод. 21 и 22 декабря в Цехе Белого пройдет традиционный предрождественский принт-маркет "Вкус бумаги".

Название говорит само за себя. На принт-маркете упор делается на печатную графику, точнее - на работы, выполненные в технике ручной печати. Это подразумевает авторские отпечатки, малый тираж и шанс приобрести работу известных художников относительно недорого. Так, например, галерея JART обещает представить графику Дмитрия Гутова, Ирины Кориной, Олега Кулика, Павла Отдельнова, Сергея Шеховцова, группы Миш Маш и других авторов.

Онлайн галерея ArtZip (проект Pop/off/art Gallery) обещает графику таких мэтров современного искусства, как Эрик Булатов, Владимир Немухин, Виктор Пивоваров, работы дуэта Виноградова/Дубосарского, а также Анатолия Осмоловского, Павла Пепперштейна и, конечно, молодых авторов.

Наконец, одна из печатных резиденций New Limits, где осенью этого года молодые художники попробовали свои силы в техниках литографии, шелкографии, офорта, высокой печати и ризографии, показывает получившиеся работы. Да, конечно, купить можно. Ну, если понравится.

Галерея "Ковчег", что в Трубниковском переулке, 22, стр.2, до 29 декабря в рамках декабрьского маркета "Искусство должно принадлежать" показывает выставку "Четыре комнаты".

Тут уже стоит новогодняя елка, украшенная игрушками от Александра Шевченко. В ее зелени прячутся и рыжая Лиса, и скейтбордист, и певица… И - игрушечные белые фарфоровые тарелочки, похожие на глазки в замерзшем стекле, сквозь которые видны то мальчуган с санками, то заснеженный пейзаж.

Рядом с работами художников, с наследием которых работает "Ковчег" (в том числе, например, рисунки Константина Истомина, Гарифа Басырова), тут можно увидеть работы новых для галереи авторов. Например, серию работ Андрея Кортовича, который технику вышивки использовал для высказываний в жанре комикса, в "комикс" же включил панк-стихи… В результате получилась удивительный цикл работ, напоминающий по форме - живопись на холсте, а по содержанию - "зин", самодельные малотиражные издания. "Издание" Кортовича, понятно, в одном экземпляре.

Серия "Дачи" Нины Кузьминой заняла целую стену. "Портреты" старых дачных домиков из садовых товариществ, рожденных в 1950-х, оказываются неожиданно точным свидетельством об "уходящей натуре". Неподалеку - парижские зарисовки Евгении Буравлевой и авторские литографии индустриальной серии Павла Отдельнова и Егора Плотникова, сделанные на старом металлургическом комбинате.

Тут же - работы Таси Васильковой, музыканта, художницы. Похоже, появление ее работ на выставке в "Четырех комнатах", - первый выход к зрителю. Тем поразительнее ее "Цех невероятных технологий", который заставляет вспомнить московских концептуалистов и Макса Эрнста, и впечатляет строгостью композиции и жестко выстроенным ритмом.

Аукцион молодого искусства SAMPLE и HSE Gallery представляют выставку студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ. Выставку можно посмотреть в HSE ART GALLERY галерее (Малая Пионерская, 12) до 16 декабря, а также на сайте аукциона. А 19 декабря экспозиция развернется в одном из залов ГУМа, где в тот же день при поддержке магазина "Секция" состоится предновогодний аукцион.

Заявку на участие могли подать все студенты Школы дизайна. Для аукциона отобраны более 30 работ. Отборщиками были основательницы SAMPLE Александра Лекомцева и Анна Наумова, куратор и директор HSE ART GALLERY Юля Юсма и основательница ярмарки современного искусства Cosmoscow Маргарита Пушкина.

Тут можно найти выразительные барельефы Дарьи Головковой, серию вышивок Алины Золотых под названием "Детская площадка находится в аварийном состоянии", коллаж Кати Модвинкиной "Дополненная реальность", где пейзаж автостоянки "дополнен" декорациями парка, и работу Анастасии Колесниченко, использующую расходные повседневные материалы для высказывания о хрупкости равновесия и вечности мечты.

Можно сказать, что перед нами новый вариант "русского бедного" искусства, отмеченного драйвом социального высказывания и энергией юности.