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18.12.2019 14:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Московских школьников приглашают на онлайн-олимпиаду по программированию

Текст: Ангелина Зеленькова

Сегодня, 18 декабря стартовал основной этап бесплатной онлайн-олимпиады Учи.ру по программированию для школьников 1-11 классов. Попробовать свои силы охотно идут школьники со всех регионов. В предыдущем конкурсе ее участниками стали более 100 тысяч школьников из Москвы и Подмосковья. Нынешняя олимпиада продлится до 19 января, а уже 20 января все участники получат награды.

Олимпиада состоит из трех разделов: обучающие задачи, задачи на написание кода и развивающие алгоритмическое мышление. Во время выполнения заданий участники освоят азы и принципы программирования, которых будет достаточно для решения остальных задач конкурса.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Столичный департамент информационных технологий поддерживает олимпиаду, так как она направлена на обучение школьников программированию и математике. "В сентябре 2019 года в 35 столичных школах открылись ИТ-классы, где ученики могут освоить основы программирования, робототехники, кибербезопасности и других направлений. А такие онлайн-олимпиады помогают познакомиться с информационными технологиями еще большему числу школьников со всей России", - отметил руководитель департамента Эдуард Лысенко.

Стать участником олимпиады могут даже те, кто еще никогда не писал код и не программировал. Они смогут познакомиться с азами программирования. "Задания устроены так, чтобы ребенок раскладывал их на элементы и выявлял ключевые для решения. Такой навык будет полезным в дальнейшем обучении. А интерактивные элементы увлекут детей, что не может не повлиять позитивно на познавательную мотивацию", - отмечает Сергей Веременко, заместитель генерального директора Учи.ру.

Каждый участник получит награду на следующий день после завершения олимпиады. Для участия необходима регистрация, которая доступна из личного кабинета ребенка или учителя, а также на сайте олимпиады.

Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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