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18.12.2019 09:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мужчина погиб под поездом на станции метро "Коломенская" в Москве

В столичном метро погиб мужчина после падения на рельсы под приближающийся поезд на станции "Коломенское" Замоскворецкой линии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УВД на Московском метрополитене.

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По сообщению правоохранителей, происшествие случилось в 7.40. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. По факту случившегося проводится проверка.

В связи с инцидентом на некоторое время было остановлено движение поездов от станции "Орехово" до станции "Автозаводская". Составы в противоположном направлении следовали с увеличенным интервалом. Сейчас движение электропоездов восстановлено.

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