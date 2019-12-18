Мужчина погиб под поездом на станции метро "Коломенская" в Москве

В столичном метро погиб мужчина после падения на рельсы под приближающийся поезд на станции "Коломенское" Замоскворецкой линии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УВД на Московском метрополитене.

По сообщению правоохранителей, происшествие случилось в 7.40. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. По факту случившегося проводится проверка.

В связи с инцидентом на некоторое время было остановлено движение поездов от станции "Орехово" до станции "Автозаводская". Составы в противоположном направлении следовали с увеличенным интервалом. Сейчас движение электропоездов восстановлено.