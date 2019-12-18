Собянин выступил перед Мосгордумой с отчетом о проделанной за год работе

Ежегодный отчет, который мэр Москвы Сергей Собянин сегодня держал перед Московской городской думой, отличала доверительность, с которой он обращался к депутатам. Сразу заметил, что, говоря о сделанном за минувший год, не хотел бы ограничиваться цифрами, для него гораздо важнее объяснить, почему было принято то или иное решение.

Признался, что всякий раз оказывается перед выбором: ведь можно ничего не делать, можно изображать бурную деятельность или просто заниматься популизмом. И на городе, по крайней мере, поначалу, это никак не скажется. Но он выбирает для себя другой путь - работать на результат, который видит в превращении Москвы в лучший город земли и для сегодняшних москвичей, и для будущих поколений. Причем, расценивает это не как громкие слова, а как руководство к действию.

Но для этого прежде всего нужны деньги. У Москвы же, принятой им в 2010 году, денег не было, зато были долги. 300 миллиардов рублей. Чтобы было понятно, много это или мало, мэр привел сравнение: на всю социальную сферу московский бюджет тратит 500 миллиардов. Поэтому он занялся экономикой, и продолжает заниматься ею и сейчас. Когда сносил нелегальные рынки, боролся с серыми такси, вводил патенты, его предупреждали: разрушишь малый и средний бизнес. Но вот итог: легальных такси стало в пять раз больше, число магазинов и торговых центров выросло в полтора раза. Количество занятых в малом и среднем бизнесе увеличилось до 2,5 миллиона человек, а доходы от отрасли в целом сейчас составляют четверть бюджета Москвы. Поддержка городом крупной промышленности, которую прежде лишь всячески выживали из столицы, привела к тому что там занято 700 тысяч москвичей. В прошлом году отрасль впервые достигла 10-процентного роста производства. А московские обрабатывающие предприятия дают теперь 14 процентов продукции, производимой в стране в целом.

Пробки на московских дорогах были уже настолько привычными, что считались неизбежной платой за возможность жить и работать в столице. Собянин доказал, что и тут можно добиться перемен. За восемь лет построено 80 станций метро и МЦК, полностью заменен наземный общественный транспорт, возрождается трамвай, парк которого обновлен на 70 процентов, вагоны в метро - на 57 процентов. Проложено 900 км новых дорог. Благодаря этому, по его мнению, в Москве за последние годы произошли серьезные позитивные сдвиги в транспортной ситуации: "По сравнению с 2010 годом время поездки от МКАД в центр и обратно сократилось на 20 минут. Хотя машин за этот период времени стало еще на миллион больше". Можно было бы уже и приостановить эту работу, продолжал он, но тогда мы очень скоро вернемся к той ситуации, при которой город оказался в ожидании транспортного коллапса. "Поэтому в ближайшие годы предстоит открыть десятки новых станций традиционного метро, запустить Большую кольцевую линию, которая ощутимо разгрузит действующие линии, прибавить к уже запущенным двум Московским центральным диаметрам еще три".

В результате к 2025 году протяженность столичной подземки достигнет, по его словам, 1000 км, а 95 процентов москвичей получат метро в пешеходной доступности от дома. Кроме того, с 2021 года Москва прекратит закупать автобусы с дизельным топливом, чтобы начать переход полностью на электробусы, которые уже хорошо зарекомендовали себя на московских улицах.

Очевидны, по его словам, уже и результаты реформирования столичного образования. Например, в этом году более 40% выпускников написали ЕГЭ на 220 баллов и выше, в то время как в 2010 году таких было лишь 15%. Все чаще московские школьники становятся и победителями российских и международных олимпиад. А в соответсвии с последним международным исследованием PISA, они занимают второе место по уровню читательской грамотности среди мировых городов, по математической - пятое. Средняя же зарплата учителей в городе превышает 115 тысяч рублей.

Несмотря на обстоятельность доклада, в котором Собянин коснулся большинства сфер жизни города, вопросов у депутатов меньше не стало. В частности, представитель КПРФ Елена Янчук поинтересовалась, намерен ли мэр выполнять свои прежние обещания относительно реновации? Когда программа обсуждалась, речь шла о том, что застройка будет в основном 6-14 этажной. Строят же дома высотой и 60, и 70 метров. В ответ градоначальник привел цифры: "Домов выше 25 этажей в целом по Москве строится всего 2 процента, а средняя этажность - как раз 14 этажей и ниже. "Но надо иметь в виду: маленькая этажность - это более плотная застройка, при которой не остается места ни для парковок, ни для скверов и детских площадок - его хватает только для небольших дворов", - призвал он к пониманию. Отметив при этом, что на встречах с ним большая часть участников программы реновации поднимают вопрос не этажности, а сроков, когда они смогут переехать. Большинство москвичей хотели бы получить новую квартиру как можно раньше.

Не принял он упрека и в том, что под предлогом капремонтов закрываются поликлиники, роддома, больницы, что в результате ухудшает доступность медицинской помощи. "Мы могли ничего не делать, и пусть бы москвичи и дальше лежали на этих койках в среднем по 14-18 дней. Но мы закупили новое оборудование, которое позволяет проделать все необходимые процедуры за 3-4 дня. Построили 1 миллион современных медицинских площадей. Ведь люди выбирают, когда нужно, хорошие клиники, а не те, что ближе". О том, что оптимизация здравоохранения идет в правильном направлении, по мнению Собянина, лучше всего свидетельствует увеличение продолжительности жизни москвичей, которая выросла за восемь лет на четыре года - почти до 78 лет: "Это уровень Лондона и Парижа". Да и зарплата врачей выросла за это время вдвое - в среднем с 70 тысяч до 140 тысяч рублей.

Депутату от объединения "Моя Москва" Елене Николаевой Собянин признался, что сам бы никогда не принял такого решения о реконструкции Бадаевского пивзавода, вокруг проекта которой сейчас идут жаркие дискуссии: "Вкус у меня другой". Но проект был принят городскими властями в начале 2000-х годов еще до его прихода, а закрыть его сейчас, просто выплатив полмиллиона долларов инвестору из средств бюджета, считает слишком дорогой ценой для города. К тому же, допускает мэр, в этом проекте, возможно, все-таки что-то есть, так как на одной из крупных международных архитектурных выставок он взял сразу три премии.

Снос же кинотеатра "Соловей", вокруг которого тоже сломано уже немало копий, Собянин считает полностью оправданным. Отвечая на вопрос депутата Мосгордумы от "Яблока" Сергея Митрохина, он отметил: "Вы помните историю с "Зимней вишней"? Трагедия для всей страны. Сгорели люди. А где сгорели? В кинозальчиках, из которых не могли выйти. Я уже не говорю про грязь, антисанитарию, просиженные кресла "Соловья". Там из больших залов нарезали клетушки, из которых выбежать в случае пожара было бы невозможно. Если бы не было инвестора, нам самим пришлось бы закрыть и снести этот объект. Поэтому там плакать не о чем".

И вообще лично он не понимает, почему всем горожанам нужно ехать в одно место, чтобы посмотреть кино. Кинотеатр должен быть рядом с домом, и в Москве только за последние годы добавилось 200 кинозалов и еще 100 будет построено за три ближайшие года. К тому же существующие кинотеатры "Москино" обязались организовать показ авторских фильмов, которыми "Соловей" привлекал зрителей. А инвестор в свою очередь взял на себя обязательство предусмотреть кинопоказ и в новом центре, который он построит на месте снесенного кинотеатра.