Спикер ПАСЕ надеется на активную работу российской делегации в ассамблее

Отношения Москвы и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) прошли кризисный этап, Россия снова играет полноправную роль в этой организации, заявила ее председатель Лилиан Мори Паскье. Во вторник в ходе визита в Россию она встретилась со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Главу ПАСЕ после нескольких лет охлаждения в отношениях с Россией ждал в Москве теплый прием. Вячеслав Володин встретил Лилиан Мори Паскье с букетом цветов и поздравил с прошедшим днем рождения. А спикера Совета Федерации она сама назвала "дорогой Валентиной".

Еще год назад это сложно было представить: в сентябре 2018-го на полях II Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге Валентина Матвиенко заявила в беседе с Паскье, что в России созревает решение выйти из Совета Европы, поскольку российские парламентарии устали быть "мальчиками и девочками для битья". К тому моменту делегация РФ уже четыре года не имела права голоса в ассамблее. Но в июне этого года на очередной сессии ПАСЕ полномочия России были полностью восстановлены, все ограничения сняты.

Вчера в ходе встреч и с Матвиенко, и с Володиным звучали высокие оценки роли Паскье в урегулировании ситуации и сохранении Совета Европы как действительно общеевропейского института. "Хорошо, что это осознали большинство наших партнеров в Совете Европы, что необходимо было преодолеть этот кризис и что санкции и изоляция страны - это путь в никуда", - сказала Валентина Матвиенко.

"Идеи и участие российских парламентариев вносят неоценимый вклад в нашу работу", - ответила Паскье. По мнению главы ПАСЕ, юридическая практика России "в значительной степени обогатила опыт Европейского суда по правам человека". Она напомнила, что ее предыдущая встреча с Матвиенко пришлась на апрель этого года - пик кризиса отношений между Россией и Советом Европы. "Но благодаря нашим усилиям мы смогли эту страницу перевернуть, и российская делегация смогла занять в ПАСЕ свое полноправное место", - сказала Паскье.

"Надеюсь, что российская делегация будет продолжать свое деятельное, активное участие в работе ПАСЕ. Нам удалось воссоздать пространство для диалога, чтобы мы вместе могли двигаться вперед", - заявила она уже на встрече с Вячеславом Володиным.

Впрочем, не все в ассамблее готовы идти вперед, считает Володин. "В ПАСЕ есть представители ряда стран, которые, мне кажется, настроены на то, чтобы всех тянуть в прошлое", - заявил он, упомянув страны Прибалтики, Польшу, Грузию и Украину. "Они хотят жить за счет кого-то, а не сами строить свою экономику и обеспечивать сами себя. Украина хочет жить за счет транзита российского газа, Грузия - за счет поставок в Россию своего вина", - добавил спикер ГД.

Он предложил Лилиан Паскье позитивную повестку сотрудничества - призвал поддержать усилия России по сохранению памяти о Второй мировой войне и советских воинах, погибших в борьбе с фашизмом. "Мы сталкиваемся с актами вандализма, когда памятники, могилы разрушают. Это недопустимо. В этом вопросе мы будем последовательны и непримиримы", - заявил Володин.

"Я знаю, что ваше предложение находит положительный отклик со стороны коллег, со стороны других европейских стран", - отметила Паскье. Она считает важным не допустить искажения исторических фактов "с точки зрения каких-то групп". "В свете того, что осуществляются нападки на историю, особенно важно внимательно следить за тем, как преподается история во всех государствах - членах Совета Европы, следить за тем, чтобы история, которая преподается, соответствовала реальности", - отметила глава ассамблеи.

В ходе разговора Володин также подчеркнул важность плюрализма мнений - это актуально не только для российского парламента, но и для европейского. "Разная позиция, разные подходы и разные взгляды делают нас сильнее, - уверен он. - Нам крайне важно, чтобы каждый имел возможность самореализации, высказывать свою точку зрения".

В Госдуме считают, что и ПАСЕ должна быть местом для дискуссии, отметил глава нижней палаты. При этом различие традиций и культур наших стран не должно мешать "в рамках нашего европейского дома" обсуждать все накопившиеся темы открыто, подчеркнул он. "Основы парламентаризма как раз обязывают нас к диалогу", - считает Володин.

Он отметил вклад собеседницы в создание возможности дискутировать в рамках ассамблеи. "Важно, что вы, возглавляя ПАСЕ, сделали все для того, чтобы делегации всех стран имели возможность высказывать свою точку зрения", - заявил Володин. Председатель ПАСЕ согласилась с тем, что многообразие точек зрения важно.