Хореографическая группа юных туркменов из Орла, которые учатся в сельхозакадемии, выступила в Московском доме национальностей на творческом вечере мастеров туркменского кинематографа. Они продемонстрировали целый каскад национальных танцев. подготовив тем самым собравшихся к показу художественного фильма "Яндым" ("Сгоревшая душа).

Фильм был создан на киностудии "Туркменфильм" авторами-режиссерами Лорой Степанской и Байрамом Абдуллаевым. Эта философская кинопритча - о трудной судьбе человека, простого пастуха, попавшего в беспощадные жернова судьбы, прошедшего лагеря, но не сломавшегося, не потерявшего самого себя и не утратившего веру в человечество.

Финансирование фильма было крайне ограниченным. По словам Лоры Григорьевны, не было даже гвоздя. Тем не менее у фильма счастливый фестивальный марафон. "Яндым" собрал целый букет наград: специальный приз и диплом жюри ФИПРЕССИ (Международная федерация кинопрессы) "За поэтический стиль и гуманистические устремления", специальный приз и диплом жюри панорамы "За философское осмысление жизни и утверждение благородства в душе человека, прошедшего через тяжелые испытания", приз и диплом ЮНЕСКО.

Этот фильм, по оценке кинокритиков, стал не только одним из самых драгоценных бриллиантов туркменского кинематографа, но и достоянием кинематографа мирового.

Также на встрече была представлена выставка акварелей Евгения Михельсона.