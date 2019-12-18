За полтора года после старта масштабной программы реновации смотровые ордера получили уже более 17 тысяч москвичей. В 2020 году их получат и смогут переехать в новые квартиры еще 15 тысяч участников программы.

"А начиная с 2021 года мы начнем существенно увеличивать строительство жилья под эти цели и выдавать по 18, 20, 25 тысяч ордеров новоселам в год", - рассказал во вторник журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Уверенность его строится на том, что строители работают над возведением новых домов взамен тех, что предстоит снести, уже во всех десяти округах старой Москвы. Только во вторник на очередном заседании правительства города были утверждены адреса восьми новых стартовых площадок. Находятся они в районах Головинском, Гольяново, Перово, Северном Измайлово, Текстильщиках, Люблино и Котловке. Там планируется построить 6770 квартир, в которые переедут более 17,3 тысячи горожан из 76 ветхих пятиэтажек. Не обойдет программа реновации и жителей Новой Москвы. По словам главы стройкомплекса, в этой части города уже определены две крупные стройплощадки, которых хватит на выполнение всех планов в ТиНАО. Расположены они в поселениях Ватутинки и Мамыри. "В целом программа там будет завершена, я думаю, в течение трех-четырех лет", - сказал Хуснуллин.

Всего же в Москве подобрана пока 431 площадка для строительства стартовых домов. С учетом ранее утвержденной 361 площадки это позволит построить 6,7 миллиона квадратных метров нового жилья и переселить туда треть участников программы, подчеркнул Марат Хуснуллин. Что интересно: 10 стартовых площадок, ранее подобранных властями под застройку, во вторник были исключены из общего перечня. Причина: новое место не понравилось жителям, которым предстоит переезд, или выяснилось, что там необходим слишком большой, а следовательно, дорогой для города вынос коммуникаций.

Напомню, в целом программа реновации, принятая в столице в августе 2017 года, предусматривает предоставить новое жилье 1 миллиону жителей столицы из 5173 тысяч домов, идущих под снос.

Особенность же сегодняшнего момента, по словам Марата Хуснуллина, состоит в том, что строители могут запускать в работу земельные участки, на которых старые дома еще стоят. Делается это для того, чтобы не терять времени, - проектировщики уже проектируют на этом месте новостройки, транспортники - связь обновляемых микрорайонов с общественным транспортом, представители городского хозяйства параллельно работают над проектами благоустройства.