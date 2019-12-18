В Москве мужчина умер после падения на катке на Красной площади

Молодой житель столицы скончался, получив серьезную травму после падения на катке на Красной площади, передает агентство "Москва".

Пострадавшему было всего 20 лет. Парень упал на льду 9 декабря, он сильно ударился головой. В больнице молодой человек рассказал врачам, что с ним случилось. Как показали исследования, у пациента - серьезная черепно-мозговая травма с кровоизлиянием. Медики несколько дней боролись за его жизнь, но спасти молодого человека не удалось.

По этому факту проводится проверка.