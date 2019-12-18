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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Бери пример с героев

В Москве прошел IV Международный благотворительный кадетский бал
Текст: Андрей Васянин
Когда Мария Яковлева научилась читать, то первая книга, которую ей подарили, была "Маша едет на бал". Девушка-юнга вспомнила это, когда к ним в ялтинский Детский морской центр в ответ на заявку пришло сообщение из Москвы - две пары из студии "Черноморская жемчужина" приглашаются на московский Международный благотворительный кадетский бал!
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

И вот юнга в белом платье кладет руку в длинной перчатке на руку партнера в матросской форме и - первый танец бала, русский лирический вальс: "Ночь коротка, спят облака…

Фото: Татьяна Павловская
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1500 воспитанников и воспитанниц кадетских корпусов и классов, и детей из домов-интернатов со всей страны и ближнего зарубежья под аккомпанемент оркестра и по команде церемониймейстера бала кружатся по огромному залу Гостиного двора… Потом будут полька, мазурка, па-де-грас, полонез: все, что танцевали на балах 200 лет назад, танцуют и сейчас, на IV Международном Кремлевском кадетском балу.

- На первом балу у нас танцевали ребята из 20 регионов России. В 2017 приехали кадеты и курсанты из 42 регионов, в 2018 - из 60. Сегодня здесь собрались танцоры из 65 регионов, - рассказывала журналистам Юлия Кирпичникова, президент благотворительного фонда, организатор и неизменная королева бала.

Впервые на бал приехали танцоры из Краснодарского края, Омской, Новосибирской, Тюменской областей. Если прошлый бал можно было назвать всероссийским, то в этом году уже международным: под своды Гостиного двора в парадных мундирах и бальных платьях вышли курсанты и школьники из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик. И самым трудным, по словам королевы бала, было отбирать лучших из лучших танцоров: "на паркет" хотелось выпустить ребят из всех учреждений, но им надо было танцевать, а не тесниться - и в ряды танцующих на огромное, но все же ограниченное пространство Гостиного двора, встали по 1-2 пары из каждого училища, кадетского корпуса или класса.

В этом году бал был приурочен ко Дню героев Отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и потому он открылся, после торжественного шествия на сцену королевы бала под руку с его попечителем, политиком и бизнесменом Хазретом Совменом, передачей Знамени Победы, его копии - от героя войны и Героя Советского Союза, летчика Сергея Крамаренко будущим защитникам отечества, кадетам, участникам бала.

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Именно ради этого - передачи опыта, боевого и мирного, на бал и в этом году были приглашены гости - послужившие родине генералы и офицеры, потомки великих полководцев, министры и дипломаты, вдовы героев войны и вооруженных конфликтов, знаменитые артисты, спортсмены-олимпийцы и политики.

- Кому как не будущим офицерам брать пример с героев, которые пришли на этот бал, - говорит председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Липовой. - Как говорил Суворов, возьми себе в образец героя, наблюдай его, иди за ним вслед, поравняйся, обгони - будешь таким же героем!

- Кутузов, Рахманинов, Пржевальский, Крузенштерн - все они заканчивали кадетские училища. Вас, уверен, ждет не менее светлое будущее, - приветствовал суворовцев и кадетов руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов. - Дерзайте, ничего не бойтесь, любите Россию, будьте достойны тех, кто защищал ее с оружием в руках.

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