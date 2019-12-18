В Подмосковье открыт памятник Митрофану Неделину

В городе Одинцово Московской области установлен памятник первому Главкому Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), маршалу артиллерии, Герою Советского Союза Митрофану Неделину.

- Сегодня нет такого ракетчика и нет такого военнослужащего, которые бы не знали имя Митрофана Неделина, - сказал на открытии памятника заместитель командующего РВСН, генерал-лейтенант Сергей Сивер. - Во многих городах и селах страны есть улицы, которые названы его именем. Школы, скверы, Академия Ракетных войск стратегического назначения носят имя Митрофана Неделина.

Решение установить монумент именно в городе Одинцово Московской области обусловлено расположением штаба РВСН, который находится неподалеку в Одинцовском районе. А памятник установлен в сквере города Одинцово на пересечении улиц Маршала Неделина и Молодежной.

- Открытие памятника маршалу Неделину в Одинцово стало делом чести для Российского военно-исторического общества, - говорит советник РВИО Ростислав Мединский. - Ведь при его непосредственном участии формировались новые воинские части ракетных войск, разрабатывались и испытывались новейшие образцы оружия. Он был великим практиком, заложившим основы боевого применения ракетных войск, еще не зная, что через 60 лет они будут нести боевое дежурство и надежно защищать безопасность новой России.

Бронзовый монумент Митрофану Неделину изготовлен скульптором Денисом Стритовичем.