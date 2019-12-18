Результаты опроса оказались неожиданными.

Приводим в алфавитном порядке имена первой десятки, тренера и сильнейшей команды по версии спортивных репортеров:

Владимир Балынец (паралимпийский спорт - пауэрлифтинг);

Анастасия Войнова - Дарья Шмелева (велоспорт);

Артур Далалоян (гимнастика);

Инна Дериглазова (фехтование);

Юлия Ефимова (плавание);

Алена Косторная (фигурное катание);

Вячеслав Красильников - Олег Стояновский (пляжный волейбол);

Даниил Медведев (теннис);

Никита Нагорный (гимнастика);

Анжелика Сидорова (легкая атлетика).

Лучшая команда - сборная России по пляжному футболу.

Лучший тренер - Юрий Семин ("Локомотив" Москва)

Помимо определенной непредсказуемости мастера пера проявили и полную независимость. Выбирали лауреатов "Серебряной Лани", основываясь на своих личных симпатиях и пренебрегая официальной точкой зрения. И поэтому в списке лауреатов впервые в истории чемпионы мира по пляжному волейболу Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Попал в лучшие и еще один дуэт: если Дарья Шмелева в прошлом году уже была в "десятке", то в нынешнем к ней присоединилась и партнерша Анастасия Войнова. Паре не было равных на треке.

Несколько лет назад, вручая серебряные статуэтки победителям, мы столкнулись с явным недовольством одного из членов победного дуэта: "А почему одна лань на двоих?". Критика учтена, и наш всегдашний изготовитель призов "Диалог-Конверсия" уже получил заказ от Федерации спортивных журналистов России на 14 изящных статуэток - 12 спортсменам, тренеру и команде.

После долгого перерыва снова в лучших Юлия Ефимова. Наверно, покорил участников голосования ее стойкий характер, умение терпеть, освобождаться от неприятных, не всегда только от Юлии зависящих накативших было неудач.

Где, как не в десятке, быть трехкратному чемпиону мира по гимнастике Никите Нагорному? Несколько неожиданно компанию ему составил товарищ по команде Артур Далалоян. В сезоне 2018 он уже получал Серебряную Лань. Значит, симпатии завоеваны прочно и надолго.

Честно говоря, поразило отсутствие прыгуньи в высоту Марии Ласицкене. Ее называли редко. Почему? Загадка и для нас. Претендовал на приз барьерист Евгений Шубенков. Но проголосовали за прыгунью с шестом Анжелику Сидорову.

А вот президент Международной Ассоциации спортивной прессы (АИПС) итальянец Джанни Мерло постоянно участвующий в опросе, проводимым ФСЖР, назвал Марию Ласицкене самой яркой звездой среди женщин и Никиту Нагорного - у мужчин.

Долгие годы фехтовальщики входят в число лауреатов. Меняются имена, виды оружия, неизменным остается постоянное присутствие представителей вида спорта, бьющегося за золотые медали. Шестикратная чемпионка мира рапиристка Инна Дериглазова и сама напоминает Лань, отличаясь на дорожке необыкновенным изяществом движений.

А теннисистов давненько не было среди лауреатов. Пятый номер мировой классификации Даниил Медведев вернул нам и надежды, и интерес к теннису.

Весь родной зимний спорт представлен хрупкой фигуристкой Аленой Косторной. Ее поддержали еще до победы в финале Гран При. А уж потом голоса отдавались непременно. Некоторые участники опроса даже обращались к члену Исполкома ФСЖР, председателю Клуба спортивной статистики и истории Александру Любимову, который вел ежедневные подсчеты, с просьбой переголосовать, подарить симпатии именно Алене. Как итог: 16-летняя Косторная набрала больше всех "лайков" среди всех российских спортсменов... Ее можно было бы назвать абсолютной чемпионкой. Но как получилось, что пролетели лыжники, биатлонисты, конькобежцы и хоккеисты?

Алена Косторная. Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

В споре тренеров лидер определился сразу. Обладающий необыкновенной харизмой Юрий Семин намного опередил преследователей. Тут дань и тренерскому долголетию, и чисто человеческие симпатии. С Юрием Палычем приятно общаться.

А в битве за командный приз лидеры менялись постоянно. Сначала вперед вышли баскетболисты ЦСКА, но проиграв несколько важных матчей, остановились, как вкопанные. Их догнал и перегнал совсем редкий гость - сборная России по хоккею с мячом. Ринулась было в погоню национальная женская гандбольная команда. Однако не выход в финал оставил гандболисток на втором месте в опросе. И хотя сборная России по пляжному футболу была на чемпионате мира третьей, журналисты высоко оценили ее выигрыш у бразильцев и многолетнюю стабильность. Команда тренера Михаила Лихачева уже была в лауреатах. Что ж, с возвращением!

Торжественное вручение Серебряных Ланей Федерация спортивных журналистов России по традиции проведет вместе со своим верным партнером Олимпийским комитетом России на Лужнецкой набережной, 8 в феврале 2020 года.