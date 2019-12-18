Экс-глава Сахалинской области Хорошавин уехал из СИЗО и пропал

Адвокаты бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина потеряли его из виду. Экс-чиновника, приговоренного к 13 годам лишения свободы, уже месяц не могут найти ни родственники, ни правозащитники.

Как рассказал "Интерфаксу" адвокат Евгений Балабас, осужденного периодически перевозили в СИЗО Хабаровска, затем возвращали на остров.

- 18 ноября его увезли из СИЗО Южно-Сахалинска в неизвестном направлении. С этого времени его там нет, он потерялся, и мы ничего о нем не можем узнать, - сказал Балабас.

Он отметил, что в хабаровском следственном изоляторе его подзащитного тоже нет. На запросы УФСИН пока не ответило.

Балабас добавил, что он каждую неделю передавал Хорошавину необходимые таблетки, а сейчас "человек сидит без лекарств, которые должен пить ежедневно".

Напомним, в феврале 2018 года суд признал экс-губернатора Александра Хорошавина виновным в получении взяток и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.

По тому же делу проходили бывший региональный вице-премьер Сергей Карепкин и экс-советник главы региона Андрей Икрамов. Первый получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в четыре миллиона рублей, второй - девять с половиной лет колонии строгого режима и штраф в 171 миллион рублей. В конце мая Карепкина и Икрамова этапировали в разные колонии Хабаровского края.

Хорошавин после вынесения приговора изучал материалы второго уголовного дела, фигурантом которого он является, - о взятках на выборах в гордуму Южно-Сахалинска в 2014 году.