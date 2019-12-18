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18.12.2019 04:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Глава Приамурья предложил жителям проголосовать за выходной 31 декабря

Текст: Дина Непомнящая

Хотят ли жители Амурской области перенести выходной с 28 декабря на предпраздничное 31-е, решил узнать глава региона Василий Орлов. На своей странице в Instagram он запустил опрос и предложил оставлять ответы в комментариях.

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"Очень много поступает сообщений в директ по этому поводу. Но однозначного мнения на этот счет нет, в том числе среди членов правительства. Конечно, сделать всем выходной не получится, ведь есть и коммерческие структуры, есть государственные, а есть и те, кто всегда работает 24/7. Но обещаю вам, что мы учтем мнение большинства", - написал губернатор.

Вариантов ответа всего два: "Согласен перенести выходной на 31 декабря" и "Не согласен с переносом". Большинство жителей пока голосуют за первый вариант, но есть и несогласные. Они аргументируют отказ тем, что 31 декабря многие работодатели и так отпускают сотрудников пораньше, а в субботу можно успеть сделать много предновогодних дел.

Ранее подобные опросы запустили в Instagram также власти Приморского края и Республики Бурятии. Выходным последний день года уже сделали власти Сахалинской, Свердловской, Владимирской областей и нескольких других регионов.

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Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу запустить опрос по поводу переноса выходного дня с 28 декабря на 31 число. Очень много поступает сообщений в директ по этому поводу. Но однозначного мнения на этот счёт нет, в том числе среди членов правительства. Конечно, сделать всем выходной не получится, ведь есть и коммерческие структуры, есть государственные, а есть и те, кто всегда работает 24/7. Но обещаю вам, что мы учтём мнение большинства. Пишите в комментариях свой вариант ответа: 1. Согласен перенести выходной на 31 декабря 2.Не согласен с переносом выходного дня на 31 декабря #амурскаяобласть #губернаторвасилийорлов #губернаторамурскойобласти #новыйгод

Публикация от Василий Орлов (@va.orlov)

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