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Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Саке и онигири

Владивосток развивает контакты с Японией
Текст: Ольга Журман (Владивосток)
Российская газета - Спецвыпуск № 286(8044)
Презентация нескольких видов саке, выпускаемых японскими фирмами, прошла во Владивостоке в преддверии Года японо-российских межрегиональных обменов.
Саке делают почти в каждой японской префектуре, и для многих из них это предмет гордости. Фото: Предоставлено Генконсульством Японии во Владивостоке Саке делают почти в каждой японской префектуре, и для многих из них это предмет гордости. Фото: Предоставлено Генконсульством Японии во Владивостоке
Саке делают почти в каждой японской префектуре, и для многих из них это предмет гордости. Фото: Предоставлено Генконсульством Японии во Владивостоке

Мероприятие организовало и провело генеральное консульство Японии во Владивостоке в японском ресторане, который посещал премьер-министр страны Синдзо Абэ, бывая на Восточном экономическом форуме.

Одно из достоинств саке заключается в том, что он прекрасно сочетается с национальными кухнями других стран. В этом и причина его популярности в мире. "Надеемся, что скоро несколько видов саке появятся и в ваших ресторанах и магазинах", - сказал приморским предпринимателям на презентации генеральный консул Японии во Владивостоке Коитиро Накамура.

Фото: iStock
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Саке делают почти в каждой японской префектуре, и для многих из них это предмет гордости. Как правило, жители предпочитают саке местного производства, считая его самым лучшим.

Живущие в двух часах лета от Японии жители Владивостока, конечно, знают, что такое саке. Но дальневосточный бизнес не может заключить договоры с производителями японского алкоголя напрямую. Поставки осуществляются только через Москву, это связано с законодательством в области оборота алкогольной продукции.

- Мы с уважением воспринимаем эти правила и в то же время надеемся их преодолеть. Мы замечаем, что объемы потребления саке растут за пределами Японии. Но во Владивостоке его почти не купить. Может быть, местные предприниматели мало знают о национальном японском напитке? Поэтому мы и хотели бы разъяснить, что такое настоящее саке и в чем его очарование, - пояснила глава компании - производителя саке Такафуми Сумикава.

В Стране восходящего солнца насчитывается около 1400 фабрик по производству саке, и продукция каждой из них отличается оттенками вкуса, которые зависят от сорта риса, качества воды, от секретов технологического производства, от климата местности, где находится сакеварня.

Японцы предпочитают саке местного производства, считая его самым лучшим

Участники презентации попробовали десять видов саке под традиционную японскую закуску. Пытались отличить один напиток от другого по запаху и аромату, узнали, что его всегда нужно пить до дна. Собственно, слово "кампай", произносимое в конце тоста в Японии, и означает пожелание пить до дна.

Оба производителя представленного во Владивостоке саке - выпускники Токийского сельскохозяйственного института, где существует единственная в стране кафедра технологий бродильных производств. По словам главы секретариата университета Нодай Цутомы Уэда, брожение - это не только про саке, по этой технологии готовят также японские соусы и супы мисо.

- Примерно на половине всех производств саке в Японии работают выпускники нашего вуза, чаще всего это члены семей владельцев компаний по производству напитка, которым предстоит продолжать семейное дело, - рассказал г-н Уэда. - Кстати, вуз подписал соглашение с Дальневосточным федеральным университетом на выращивание клубники, первый урожай которой уже попробовали участники юбилейного пятого Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре этого года.

Фото: iStock
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Презентация саке была одним из мероприятий, проведенных во Владивостоке в рамках подготовки к Году японо-российских межрегиональных обменов. Также здесь прошел V фестиваль японской культуры "Настоящая Япония. Смотрите, слушайте, пробуйте". Жители города прослушали лекцию о традиционном японском костюме и посмотрели дефиле кимоно, которые демонстрировали русские модели. Кроме того, собравшиеся попробовали японское блюдо онигири - шарики или пирамидки из риса с разнообразными начинками, а также увидели на мастер-классе, как правильно готовить онигири. Перед собравшимися выступил оркестр национальных японских инструментов. Также была проведена презентация саке.

В холле Дворца культуры, где проходил фестиваль, можно было сфотографироваться с героями японских мультфильмов, научиться игре в го, познакомиться с японскими шахматами. Посетителей заинтересовала реклама туристических поездок в Ниигату. Кстати, сейчас из аэропорта Владивостока появились рейсы российских авиаперевозчиков в Токио и Осаку. А с весны будущего года японские авиакомпании All Nippon Airways (АNA) и Japan Airlines (JAL) начнут регулярное сообщение Токио - Владивосток.

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