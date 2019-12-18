Новости

Вышел экспортный IMAX-трейлер "Вторжения" Бондарчука 19:45
Власти Эстонии ставят ультиматум журналистам Sputnik: увольнение или суд 19:27
Фото: семья Анастасии Заворотнюк показала своих преследователей 19:26
Сборная России сыграет на Евро-2020 в уникальной форме 19:23
Фильм про японского писателя Осаму Дадзая покажут в Москве 19:16
Депутаты ГД РФ оценили позицию Берлина по санкциям за "Северный поток - 2" 19:14
В Оренбуржье запретили продажу снюсов 19:09
В ФРГ санкции в отношении "Северного потока-2" назвали нарушением табу 19:08
40 граждан Израиля задержали в аэропорту Домодедово 19:07
Видео: младшая сестра Жанны Фриске стала ее копией 19:05
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения и шторма 18:56
Умер создатель льва Бонифация Сергей Алимов 18:45
Роскомнадзор заблокировал доступ к сервису lostfilm.tv 18:34
На Кубани возбудили около 300 дел по обманутым дольщикам 18:32
На улучшение воздуха в восьми городах направят почти 78 млрд рублей 18:24
Какие авиамаршруты предпочитают белорусы на Новый год 18:20
Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии 18:14
Из Онежского озера на окраине Петрозаводска достали тело женщины 18:05
В полпредстве СЗФО дали оценку череде анонимных минирований судов и ТЦ 17:42
МИД РФ объяснил причины задержания японских рыбаков 17:40
Названа новая версия гибели актера Дмитрия Марьянова 17:37
Вышел первый трейлер "Пальмы" - "русского "Хатико" 17:36
Белгородских газовиков отправили под арест за взрыв дома 17:35
В Томске создали онлайн-карту торгующих нелегальным алкоголем магазинов 17:29
Превосходящие силы: модернизацию российской армии оценили в Дании 17:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
18.12.2019 19:08
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Легче предупредить

Японские врачи учат дальневосточников бережнее относиться к своему здоровью
Текст: Татьяна Дмитракова
Российская газета - Спецвыпуск № 286(8044)
Для Дальневосточного федерального округа разработаны преференциальные режимы и инструменты развития, которые охотно использует японский бизнес, инвестирующий в экономику российского региона. Например, медицинский центр ООО "Джей Джи Си Хокуто Медсервис", основанный Корпорацией JGC и Социально-медицинской корпорацией Hokuto, имеет статус резидента свободного порта Владивосток.
Стационар может принимать в день до ста пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Фото: Медицинский центр "Джей Джи Си Хокуто Медсервис" Стационар может принимать в день до ста пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Фото: Медицинский центр "Джей Джи Си Хокуто Медсервис"
Стационар может принимать в день до ста пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Фото: Медицинский центр "Джей Джи Си Хокуто Медсервис"

О создании в Приморье японского реабилитационного центра для пациентов на стадии восстановления после инсульта и травм заговорили на Восточном экономическом форуме в 2016 году. В декабре того же года эту перспективу обсуждали в Токио в рамках визита российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным.

А в мае прошлого года во Владивостоке официально заработал совместный проект компаний JGC и Hokuto. Они вложили в создание реабилитационного центра около 150 миллионов рублей. Здесь ежедневно могут принимать до ста пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, полученными в результате травм, хирургического вмешательства или инсульта. Японские разработки, в том числе экзоскелет, а также различные тренажеры и разнообразные виды массажа - все это нацелено на скорейшее возвращение больных к нормальной жизни.

Фото: iStock
Глава МИД Японии рассказал о потенциале сотрудничества с Москвой

- Первое исследование дальневосточного рынка услуг реабилитации проведено еще в 2014 году, и тогда был выявлен высокий интерес к этому виду медицинских услуг, - рассказал представитель министерства экономики, торговли и промышленности Японии Кэнтаро Кисимото. - Надеюсь, реабилитационный центр будет способствовать увеличению продолжительности жизни в регионе и в России в целом.

Председатель корпорации JGC Масаюки Сато считает, что "Джей Джи Си Хокуто Медсервис" - еще один яркий пример успешного российско-японского сотрудничества. Еще один, потому что в Приморье уже шесть лет работает консультационная клиника "Хокуто" - первое совместное российско-японское медицинское предприятие. Здесь за четыре-пять часов можно пройти комплексное обследование на выявление заболеваний сердца, сосудов головного мозга, легких, органов желудочно-кишечного тракта, а также злокачественных опухолей.

- Россияне привыкли обращаться к врачу, когда уже серьезно больны, - отмечает генеральный директор "Хокуто" Светлана Денисова. - Иностранцы же стараются как можно раньше обнаружить болезнь и принять все меры, чтобы поскорее от нее избавиться. В Японии регулярно обследуются даже относительно здоровые люди. Воспитать у россиян такое же бережное отношение к собственному здоровью - задача трудная, но стремиться к этому необходимо.

Российско-японский Центр превентивной медицины и диагностики в Хабаровске откроют на базе работающей дорожной клинической больницы

Чтобы качественно проконтролировать состояние здоровья и вовремя выявить "неполадки" в организме пациента, медцентр оснащен современным японским оборудованием. Здесь впервые на Дальнем Востоке появилась новейшая система, предназначенная для компьютерной обработки результатов магнитно-резонансной и компьютерной томографии. В клинике можно определять "возраст" сосудов с помощью современного сфингоманометра. Наши медики стажируются в "материнской" компании "Хокуто", расположенной в городе Обихиро. Этот госпиталь, созданный в 1993 году, делает ставку на профилактическую медицину, главные цели которой - обнаружить заболевание до появления симптомов, проводить лечение на самом раннем этапе и предотвратить осложнения. Таких же правил придерживаются медучреждения "Хокуто", плодотворно работающие во Владивостоке.

А в Хабаровске должен появиться российско-японский Центр превентивной медицины и диагностики. В сентябре 2017 года соответствующий меморандум подписали Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии и центральная дирекция здравоохранения компании "РЖД". Два года спустя на полях пятого Восточного экономического форума генеральный директор РЖД Олег Белозеров и глава компании Marubeni Corporation Масуми Какиноки подписали меморандум о создании нового медицинского учреждения.

Фото: iStock
Японский план сотрудничества созвучен задачам нацпроектов России

Оно будет открыто на базе работающей в Хабаровске дорожной клинической больницы. Как сообщили в РЖД, в Центре превентивной медицины будут применяться выработанные в течение многих лет японские ноу-хау. Эти ноу-хау в области диагностики и превентивной медицины позволяют выявить заболевание на ранней стадии и за короткое время поставить диагноз. Российский персонал пройдет обучение у японских специалистов. В Центре превентивной медицины планируется использовать электронные медицинские карты и возможности телемедицины. Пациенты смогут не только проходить диагностический осмотр по широкому спектру заболеваний, но и получать амбулаторное лечение. Открытие Центра превентивной медицины и диагностики намечено на октябрь 2021 года.

В мире Восточная Азия Япония Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

Главное сегодня

В России появятся новые механизмы расселения аварийного жилья
В Госдуме рассказали о предстоящей встрече Путина с парламентариями
Bloomberg: США признают бесполезность мер против "Северного потока-2"
Ракета "Союз" с телескопом CHEOPS стартовала с космодрома Куру
Принят закон о закупке незарегистрированных в России лекарств