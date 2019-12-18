Для Дальневосточного федерального округа разработаны преференциальные режимы и инструменты развития, которые охотно использует японский бизнес, инвестирующий в экономику российского региона. Например, медицинский центр ООО "Джей Джи Си Хокуто Медсервис", основанный Корпорацией JGC и Социально-медицинской корпорацией Hokuto, имеет статус резидента свободного порта Владивосток.

О создании в Приморье японского реабилитационного центра для пациентов на стадии восстановления после инсульта и травм заговорили на Восточном экономическом форуме в 2016 году. В декабре того же года эту перспективу обсуждали в Токио в рамках визита российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным.

А в мае прошлого года во Владивостоке официально заработал совместный проект компаний JGC и Hokuto. Они вложили в создание реабилитационного центра около 150 миллионов рублей. Здесь ежедневно могут принимать до ста пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, полученными в результате травм, хирургического вмешательства или инсульта. Японские разработки, в том числе экзоскелет, а также различные тренажеры и разнообразные виды массажа - все это нацелено на скорейшее возвращение больных к нормальной жизни.

- Первое исследование дальневосточного рынка услуг реабилитации проведено еще в 2014 году, и тогда был выявлен высокий интерес к этому виду медицинских услуг, - рассказал представитель министерства экономики, торговли и промышленности Японии Кэнтаро Кисимото. - Надеюсь, реабилитационный центр будет способствовать увеличению продолжительности жизни в регионе и в России в целом.

Председатель корпорации JGC Масаюки Сато считает, что "Джей Джи Си Хокуто Медсервис" - еще один яркий пример успешного российско-японского сотрудничества. Еще один, потому что в Приморье уже шесть лет работает консультационная клиника "Хокуто" - первое совместное российско-японское медицинское предприятие. Здесь за четыре-пять часов можно пройти комплексное обследование на выявление заболеваний сердца, сосудов головного мозга, легких, органов желудочно-кишечного тракта, а также злокачественных опухолей.

- Россияне привыкли обращаться к врачу, когда уже серьезно больны, - отмечает генеральный директор "Хокуто" Светлана Денисова. - Иностранцы же стараются как можно раньше обнаружить болезнь и принять все меры, чтобы поскорее от нее избавиться. В Японии регулярно обследуются даже относительно здоровые люди. Воспитать у россиян такое же бережное отношение к собственному здоровью - задача трудная, но стремиться к этому необходимо.

Российско-японский Центр превентивной медицины и диагностики в Хабаровске откроют на базе работающей дорожной клинической больницы

Чтобы качественно проконтролировать состояние здоровья и вовремя выявить "неполадки" в организме пациента, медцентр оснащен современным японским оборудованием. Здесь впервые на Дальнем Востоке появилась новейшая система, предназначенная для компьютерной обработки результатов магнитно-резонансной и компьютерной томографии. В клинике можно определять "возраст" сосудов с помощью современного сфингоманометра. Наши медики стажируются в "материнской" компании "Хокуто", расположенной в городе Обихиро. Этот госпиталь, созданный в 1993 году, делает ставку на профилактическую медицину, главные цели которой - обнаружить заболевание до появления симптомов, проводить лечение на самом раннем этапе и предотвратить осложнения. Таких же правил придерживаются медучреждения "Хокуто", плодотворно работающие во Владивостоке.

А в Хабаровске должен появиться российско-японский Центр превентивной медицины и диагностики. В сентябре 2017 года соответствующий меморандум подписали Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии и центральная дирекция здравоохранения компании "РЖД". Два года спустя на полях пятого Восточного экономического форума генеральный директор РЖД Олег Белозеров и глава компании Marubeni Corporation Масуми Какиноки подписали меморандум о создании нового медицинского учреждения.

Оно будет открыто на базе работающей в Хабаровске дорожной клинической больницы. Как сообщили в РЖД, в Центре превентивной медицины будут применяться выработанные в течение многих лет японские ноу-хау. Эти ноу-хау в области диагностики и превентивной медицины позволяют выявить заболевание на ранней стадии и за короткое время поставить диагноз. Российский персонал пройдет обучение у японских специалистов. В Центре превентивной медицины планируется использовать электронные медицинские карты и возможности телемедицины. Пациенты смогут не только проходить диагностический осмотр по широкому спектру заболеваний, но и получать амбулаторное лечение. Открытие Центра превентивной медицины и диагностики намечено на октябрь 2021 года.