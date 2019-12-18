На АЗС курильского острова Кунашир закончились бензин и дизтопливо

Вторую неделю остаются без дизельного топлива и бензина автозаправочные станции острова Кунашир в Южно-Курильском районе Сахалинской области.

Обычно горючее завозят морским транспортом из Приморского края, но вовремя пополнить запасы не удалось сначала из-за штормовой погоды, а затем из-за того, что поставщики не могли найти судно для доставки.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, проблему решат на следующей неделе. Один из поставщиков обязуется доставить топливо до 23 декабря, второй - до 25 декабря.

Отсутствие нефтепродуктов на АЗС не сказалось на работе экстренных служб и социальных учреждений, имеющих собственные резервы. Запасы горючего есть и у многих местных жителей.