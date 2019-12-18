Осенью, с 23 сентября по 8 октября 2020 года, Владивосток ждет Первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль. Зрители увидят выступления трупп из Китая, Республики Корея, Вьетнама, и, конечно, российские постановки - Театра Наций и "Центра драматургии и режиссуры".

- Мы приехали во Владивосток с культурной миссией - помочь развитию театрального искусства на Дальнем Востоке, с которой выступил наш коллега Евгений Миронов. Его идею поддержали президент и правительство, по поручению министерства культуры мы включились в эту работу. Международный Тихоокеанский театральный фестиваль - затея красивая, но непростая. Мы приехали с теми, кто откликнулся на наш призыв, - рассказал генеральный директор Международного театрального фестиваля имени Чехова Валерий Шадрин.

Руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов: "Наш фестиваль внесет свою лепту, чтобы Владивосток был не только экономической столицей этой части России, но и культурной. И мне очень интересно, какой будет реакция зрителей, которые окунутся в очень разнообразную программу фестиваля".

Программу фестиваля откроет спектакль одной из самых известных трупп японского традиционного театра кабуки - Сётику Гранд Кабуки из Токио, чьи гастроли в прошлом году с успехом прошли в Москве и Санкт-Петербурге.

"Мы с огромным удовольствием привезем во Владивосток спектакль кабуки, - сказал представитель театра Масао Накано. - Да, наш театр хранит историю японской культуры, ее традиции, но ведь по большому счету все театры мира несут в себе очень разные традиции, и их объединяет желание говорить на общечеловеческие, понятные всем темы".

Продолжит программу Театр Ю из Тайваня. Артисты представят программу "Меч мудрости". Постановка сочетает элементы драматического искусства, медитацию в движении и боевые искусства в хореографическом исполнении.

Из Вьетнама приедет театр кукол на воде. Традиционное вьетнамское искусство выросло из развлечения крестьян, устраивавших представления на затопленных рисовых полях.

Театр Наций привезет спектакль "Дядя Ваня" в постановке руководителя парижского театра "Одеон" Стефана Брауншвейга. В главной роли зрители увидят Евгения Миронова

"Центр драматургии и режиссуры" покажет чеховскую шутку "Медведь". Это эксперимент режиссера и руководителя театра Владимира Панкова и команды из России, Узбекистана и Беларуси. В главных ролях - Елена Яковлева и Александр Феклистов.

Справка "РГ"

Организаторы фестиваля - Международный театральный фестиваль имени Чехова при участии Государственного Театра Наций и поддержке Министерства культуры РФ.